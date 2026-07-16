Este jueves 16 de julio de 2026, el ciclón tropical “Elida” amanece fortalecido en el Océano Pacífico. Si tienes planes en la costa o te preocupa la temporada de huracanes, aquí te explicamos su trayectoria exacta y por qué los expertos mantienen una estricta vigilancia sobre este fenómeno.

De acuerdo con la actualización más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema ha ganado organización durante la madrugada. Actualmente, opera como una tormenta tropical con la capacidad de convertirse en el primer huracán de la temporada.

A las 03:00 horas de hoy, el centro de “Elida” se localizó a 1,065 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas , en el estado de Baja California Sur. Su lejanía actual es un factor clave para las autoridades de protección civil.

El fenómeno meteorológico se desplaza rápidamente hacia el oeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora. Esta trayectoria rectilínea lo empuja mar adentro, alejándolo de manera paulatina y constante de las costas nacionales .

Los datos satelitales confirman que el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h. Además, registra rachas violentas que alcanzan los 110 km/h, acompañadas de una presión mínima central de 997 hectopascales.

¿"Elida" representa un peligro para México?

A pesar de su imponente fuerza, la Conagua ha confirmado que el sistema no genera efectos directos sobre el territorio mexicano . No existen zonas bajo vigilancia ni se han emitido alertas de evacuación para la población costera.

Sin embargo, las autoridades recomiendan a la navegación marítima extremar precauciones. Las bandas nubosas periféricas podrían generar oleaje elevado de forma aislada en la península bajacaliforniana durante los próximos días.

El pronóstico oficial indica que las aguas cálidas del Pacífico servirán como combustible para el meteoro. Se espera que “Elida” continúe fortaleciéndose rápidamente durante el transcurso de este jueves y el viernes.

Evolución inminente a huracán

Los especialistas del SMN prevén que alcance la categoría 1 de huracán en la escala Saffir-Simpson en las próximas horas . Este hito marcaría el primer evento de tal magnitud en la actual temporada del Pacífico.

Incluso, los modelos matemáticos no descartan que logre evolucionar hasta la categoría 2 para el fin de semana . Posteriormente, al ingresar a aguas más frías, comenzaría su fase de degradación natural.

El monitoreo es constante y se realiza en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Ambas instituciones actualizan sus mapas de trayectoria cada tres horas para evitar sorpresas.

Un nuevo ciclón en la mira: Fausto

Mientras “Elida” sigue su curso, la actividad ciclónica no da tregua en la cuenca del Pacífico. Los meteorólogos vigilan de cerca una nueva zona de baja presión frente a las costas del sur y suroeste de México .

Este segundo sistema ha incrementado considerablemente su potencial de desarrollo ciclónico. De alcanzar la intensidad necesaria durante este fin de semana, recibiría el nombre de “Fausto”, convirtiéndose en el sexto ciclón de la temporada 2026.

La temporada de huracanes exige mantenerse informado a través de canales oficiales y evitar la propagación de rumores. La prevención y el conocimiento oportuno son las mejores herramientas ante la fuerza de la naturaleza.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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