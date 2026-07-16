Nos quieren volver a engañar. Tienen un apetito insaciable por el engaño. La explicación del gobierno sobre por qué entregaron a Estados Unidos al piloto de la aeronave que se llevó al Mayo Zambada, los exhibe en una contradicción tan flagrante que es evidente que ellos la detectaron. Se dieron cuenta. Y aún así decidieron mentirnos.

El 25 de julio de 2024 el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, quienes aterrizaron en El Paso, Texas, en una avioneta.

Ayer la Fiscalía General de la República emitió un comunicado de prensa so pretexto de aclarar la situación del piloto que llevó esa avioneta de Sinaloa a Texas. Fue un enredo que ellos mismos armaron, haciendo un ridículo que raya en lo cómico.

Hay una tremenda incapacidad y torpeza de las autoridades mexicanas.

Primero fue Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad de AMLO y hoy secretaria de Gobernación de Sheinbaum, quien al día siguiente de la detención, el 26 de julio de 2024, declaró que el piloto era Larry Curtis Parker. Tras las investigaciones de la FGR fue desvinculado del caso. Al parecer sólo es un piloto privado y nada tuvo que ver. Rosa Icela también mintió ese día sobre el tipo de aeronave utilizada y el punto de despegue.

En el comunicado de ayer, la FGR da una línea de tiempo relacionada al verdadero piloto de nombre Mauro Alberto Núñez Ojeda alias “El Jando”. Confirma que el 8 de febrero de 2025 fue detenido en Jesús María, Culiacán, Mario Alberto “N” o Alejandro “N” alias “Jando”. Dice que él mintió sobre su nombre y sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Que en agosto de 2025 fue entregado a Estados Unidos junto a otros 25 delincuentes de alta peligrosidad. Y que fue hasta junio de 2026 cuando encontraron en las carpetas, por la voz y huellas dactilares, que había sido el piloto en cuestión. Con esto la FGR está diciendo que entregaron al personaje a Estados Unidos sin saber que era el piloto que llevó al Mayo.

Pero hay una declaración del gobierno que contradice este comunicado.

En la mañanera del 11 de febrero de 2025, tres días después de la detención de “El Jando”, Omar García Harfuch, contestó a la pregunta expresa de si se trataba del piloto que había llevado al Mayo: “sí, podemos adelantar que esta persona, en efecto, es un piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos”.

El gabinete de seguridad de Sheinbaum sabía e hizo público que habían detenido al piloto ese febrero de 2025. Fue en un enfrentamiento donde perdió la vida un elemento del Ejército y cinco más resultaron heridos. Lo confirma el comunicado de ayer. Pero seis meses después de la detención, la FGR entregó al piloto a Estados Unidos. Y once meses después, la FGR nos quiere hacer creer que acaba de descubrir que era el piloto.

Es una farsa. Comunicada además de manera desastrosa. Ese afán de no decir la verdad cada vez les hace más daño.

carlosloret@yahoo.com.mx