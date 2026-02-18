Contingencia ambiental: Estos son los riesgos de respirar el aire contaminado

La situación del aire en ciudades y zonas metropolitanas se ha convertido en un tema de creciente inquietud en México y a nivel internacional, sobre todo durante los periodos de contingencia ambiental. Estas fases se activan cuando los niveles de contaminantes rebasan los parámetros permitidos por las autoridades, lo que implica un riesgo relevante para la salud pública y obliga a implementar acciones extraordinarias para disminuir la exposición de la población y evitar afectaciones mayores.

La inhalación de aire altamente contaminado no solo impacta de forma directa en el bienestar cotidiano, sino que está relacionada con diversos efectos negativos ampliamente documentados por organismos de salud, de hecho, estudios científicos coinciden en que la contaminación atmosférica figura entre los principales factores de riesgo ambiental para las personas y tiene un papel determinante en el desarrollo de enfermedades crónicas y en el aumento de muertes prematuras en todo el mundo.

¿Cuáles son los riesgos de respirar aire contaminado?

Durante una contingencia ambiental se registra un aumento considerable de contaminantes como el ozono (O₃), las partículas suspendidas (PM₁₀ y PM₂,₅), el dióxido de nitrógeno (NO₂), el dióxido de azufre (SO₂) y el monóxido de carbono (CO), los cuales superan los niveles considerados seguros y pueden afectar tanto al sistema respiratorio como a otras funciones del organismo.

Afectaciones al sistema respiratorio: Las partículas finas PM₂,₅ tienen la capacidad de ingresar profundamente en los pulmones y alcanzar los alvéolos, donde provocan procesos inflamatorios, irritación de las vías respiratorias y una disminución en la capacidad pulmonar. Su exposición constante se relaciona con un mayor número de casos de asma, bronquitis y otras enfermedades respiratorias de carácter crónico.

Consecuencias cardiovasculares y sistémicas: La contaminación del aire no se limita a dañar los pulmones. La exposición prolongada a estos contaminantes también se ha asociado con padecimientos cardiovasculares, eventos cerebrovasculares y, de acuerdo con investigaciones recientes, con un mayor riesgo de infartos en personas sometidas de forma recurrente a concentraciones elevadas de partículas finas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire exterior provoca cada año millones de muertes prematuras, al contribuir al desarrollo de enfermedades graves como el cáncer de pulmón y diversos trastornos del corazón.

Impacto en grupos vulnerables: Los efectos de la mala calidad del aire son más severos en sectores específicos de la población, como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas o con antecedentes de problemas respiratorios y cardíacos, quienes presentan una mayor sensibilidad a los contaminantes.

¿Por qué se activa una contingencia ambiental?

La declaratoria de contingencia ambiental ocurre cuando los sistemas de monitoreo detectan concentraciones de contaminantes por encima de los límites establecidos por las autoridades ambientales, como sucede en regiones metropolitanas de alta densidad urbana. En estos casos, se activa un sistema de alertas que clasifica el riesgo mediante un semáforo de calidad del aire, que va desde niveles aceptables hasta escenarios de riesgo extremo.

Factores como las condiciones meteorológicas adversas, el intenso tránsito vehicular, las emisiones industriales, la quema de combustibles y la escasa dispersión de contaminantes debido a la falta de viento favorecen la acumulación de sustancias nocivas en la atmósfera y detonan estos episodios críticos.

Ante una contingencia ambiental, las autoridades recomiendan reducir al mínimo las actividades al aire libre , en especial durante las horas de mayor radiación solar, cuando se incrementa la formación de contaminantes como el ozono. También se aconseja evitar el ejercicio intenso en exteriores y proteger de manera especial a los grupos más vulnerables, manteniéndolos en espacios con menor exposición.

Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse informada a través del Índice de Calidad del Aire (ICA) , una herramienta que permite conocer las condiciones ambientales en tiempo real y seguir las recomendaciones necesarias para cuidar la salud.

