Contingencia ambiental: ¿Cuántos días duró la más larga de la historia en CDMX?

Cuatro días ha durado la aplicación de restricciones en la Ciudad de México (CDMX) debido a la Fase 1 por Contingencia Ambiental. Hasta el momento, las condiciones dictan que esta es la contingencia más larga del 2026, sin embargo, en la historia de la Valle de México han habido periodos más prolongados de condiciones ambientales degradadas.

A la espera de que la Fase 1 de contingencia ambiental se prolongue o se levante de acuerdo con el anuncio de actualización que realice la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a las 15:00 horas de este unes 16 de febrero, te platicamos de la contingencia ambiental más larga que ha vivido la CDMX y sus habitantes.

¿Cuántos días duró la más larga de la historia en CDMX?

Para responder a la pregunta hay que remontarse hasta marzo de 1992, específicamente a un viernes 20 de dicho mes. En ese entonces, el valor máximo del índice fue captado por la estación de Plateros con 360 puntos que mantuvieron a la capital del país en Fase 2. Pero no solo fue un momento de complicadas condiciones ambientales, sino que se extendió hasta el viernes 10 de abril, contabilizando veintidós días.

Más aún tomando en cuenta que en los días previos a este largo periodo se activó en más de una ocasión la contingencia ambiental. De acuerdo con el registro, en febrero se activó la contingencia en dos ocasiones. Luego, el viernes 6 de marzo de 1992 e activó la que sería la primera contingencia del mes. Posteriormente, el 16 del mismo mes volvió a presentarse una contingencia Fase 2, y finalmente la tercera fue la que impuso el récord de la más larga en el Valle de México hasta el momento.

En ese sentido, la contingencia ambiental que en estos momentos se presenta en la CDMX aún está lejos de las cifras tanto en cantidad de días como en el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA).

