El día de hoy, en La Mañanera del Pueblo, Iván Escalante Ruiz presentó la actualización del programa de seguimiento "Quién es Quién en los precios de los combustibles". A continuación te mostramos un resumen de la presentación que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada semana.

Estos son los precios promedio de los combustibles registrados del 12 al 18 de enero de 2026:

Gasolina regular a $23.56 por litro

Gasolina premium a $25.73 por litro

Diésel a $26.37 por litro

Por el momento, no se presenta subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Con respecto al desglose por marcas, de manera general CorpoGas se posicionó como la gasolinera más cara para cualquier tipo de combustible, mientras que la cadena de establecimientos que ofreció precios más bajos fue G500.

¿Cuál es la gasolinera más barata de Jalisco para la Magna?

La gasolinera más barata de todo Jalisco para surtir gasolina Magna se ubicó en Guadalajara. Con un precio de $23.49 pesos por litro, la gasolinera sobre el Anillo Periférico Manuel Gómez Morín #2090, en San José Río Verde en el municipio capital del estado.

Cabe destacar que el precio más bajo registrado por la Profeco para este lunes 26 de enero es de $23.19 pesos por litro y se encuentra en Veracruz capital.

Por otro lado, el precio más alto para dicho tipo de combustible fue registrado en Saltillo, Coahuila, con un limite marcado en $24.99 pesos por litro.

Se disparan precios de gasolina premium y diesel

Mientras que el precio de la gasolina regular ha logrado recortar unos puntos desde la estrategia de la Profeco para manejar un límite nacional de precio por debajo de la franja de los 24 pesos, tanto la gasolina premium como la diesel han registrado una alza importante en sus precios.

A escala nacional, el precio promedio del diesel, el principal combustible del transporte de carga y pasaje llegó a 26.42 pesos durante diciembre y significa un incremento de 74 centavos frente al mismo mes de 2024.

En tanto, la gasolina roja o premium, consumida principalmente por vehículos de alta gama y con motores turbocargados o alta compresión, alcanzó los 25.80 pesos y representa un aumento de 40 centavos, de acuerdo con la información disponible en Pemex.

Te puede interesar: Activan bandera roja en playa de Puerto Vallarta

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB