De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 10 se extenderá sobre el noreste del país y en interacción con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos fuertes con rachas de 30 a 45 km/h en zonas del noreste del país.Por su parte, la onda tropical número 39 que se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Jalisco, y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generarán lluvias y chubascos en Michoacán, Colima y Jalisco. Se prevé que la onda tropical continué su desplazamiento hacia el oeste, dejando de afectar al país, al finalizar el día.Además, canales de baja presión sobre el interior del país y la entrada de aire húmedo del mar Caribe y golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas; lluvias y chubascos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y zonas de Veracruz; así como lluvias aisladas en Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México y San Luis Potosí.Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes, podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.*Con información del SMN.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV