De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 10 se extenderá sobre el noreste del país y en interacción con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos fuertes con rachas de 30 a 45 km/h en zonas del noreste del país.

Por su parte, la onda tropical número 39 que se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Jalisco, y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generarán lluvias y chubascos en Michoacán, Colima y Jalisco. Se prevé que la onda tropical continué su desplazamiento hacia el oeste, dejando de afectar al país, al finalizar el día.

Además, canales de baja presión sobre el interior del país y la entrada de aire húmedo del mar Caribe y golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas; lluvias y chubascos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y zonas de Veracruz; así como lluvias aisladas en Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México y San Luis Potosí.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes, podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de lluvias para hoy 26 de octubre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (sur).

Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, San Luis Potosí (región Huasteca), Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Estado de México, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca) y Morelos.

Te puede interesar: Baja California registró actividad sísmica durante esta madrugada

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 26 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz.

*Con información del SMN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV