En tan solo unas semanas se tendrá un gran descanso para alumnos de educación básica. El ciclo escolar 2025-2026 anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) señala un descanso de cuatro días para estudiantes de dicho grado y estamos a solo unas semanas de ello.

¿Cuál es la fecha?

El megapuente iniciará el próximo viernes 30 de enero y se extenderá hasta el lunes 2 de febrero de 2026; alumnos y docentes descansarán de las actividades normales, pues se conectarán cuatro días seguidos sin clases.

Los cuatro días se explican luego de que se combina la interrupción del ciclo porque en el viernes 30 de enero se realizará el Consejo Técnico Escolar (CTE) al que solo asisten docentes, mientras que el lunes 2 de febrero será el feriado oficial debido al Día de la Constitución, luego de recorrer la fecha del 5 a este día para obtener una cadena de descansos.

Con esto, alumnos y docentes deberán suspender por unos días sus labores educativas en escuelas de educación preescolar, primaria y secundarias en todo el país.

El calendario establece que los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria tendrán 185 días efectivos de clases; en ellos se contemplan todas las días de descanso obligatorio y las fechas de Consejo Técnico Escolar.

Por lo pronto, el megapuente de finales de enero y principios de febrero, será una gran oportunidad para descansar y retomar aliento tras el inicio de labores en 2026.

