Conciertos que habrá en el Zócalo CDMX este 20 de diciembre

Este sábado comienza en el Centro Histórico de la Ciudad de México el festival navideño “Luces de Invierno”, que se realizará en la plancha del Zócalo hasta el 6 de enero de 2026. Serán más de dos semanas para celebrar con verbenas populares entre el decorado propio de la temporada.

El cartel para este día combina pastorelas y una variedad de ritmos para todos los gustos, desde villancicos y sones jarochos hasta música fusión y cumbia.

Programación del sábado 20 de diciembre:

Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli: 14:00 horas.

Pastorela “Te pasas de la mancha”: funciones a las 14:45 y 16:10 horas.

Coro navideño de las UTOPÍAS: 15:30 horas.

Voz en Punto (concierto a capella): 16:55 horas.

Fusión Colonche 432 (son jarocho tradicional con ritmos y sonidos de toda América Latina): 18:15 horas.

La Señora Tomasa (fusión de ritmos latinos con funk, reggae y electrónica): 19:15 horas.

Sonido Sensación Candela (cumbia y música tropical): 20:55 horas.

Todos los eventos son gratuitos.

El festival “Luces de Invierno” tendrá muchos de sus eventos principales en el Zócalo, pero se llevará a cabo en 15 puntos distintos de la ciudad.

Instalación de las estructuras de la Verbena Navideña que se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México. SUN/H. Salvador

El Centro Histórico se ilumina con la Navidad

El pasado martes, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encendió la iluminación de la temporada navideña en los edificios que rodean el Zócalo y en la bocacalle de la Avenida 20 de Noviembre.

El alumbrado incluye cuatro conjuntos monumentales con figuras como campanas, esferas, cascabeles, faroles, velas, pinos, estrellas y nochebuenas.

Sobre la plancha del Zócalo se colocarán tres árboles de Navidad iluminados, decorados con nochebuenas.

Además, se instalarán 14 esculturas lumínicas inspiradas en motivos navideños y en los juguetes tradicionales mexicanos que han acompañado a generaciones enteras. También se colocará el túnel de luz monumental más grande de México, que medirá 150 metros y contará con luces de colores y efectos de nieve.

Asimismo, se montará un Nacimiento gigante con las figuras de María, Jesús, José y los tres Reyes Magos. Durante 16 días se presentarán agrupaciones de géneros como tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, urbano, sonidero, folclor, mariachi y villancicos. Además, 120 expositores de artesanías ofrecerán piezas únicas para regalar o coleccionar.

Con información de SUN