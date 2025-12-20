Metro CDMX permitirá entrar con bicicleta hoy 20 de diciembre, estos son los horarios

Como parte de las estrategias para impulsar la movilidad sustentable, todos los domingos y días festivos del año el Metro de la Ciudad de México permite a sus usuarios abordar con bicicletas. Esta facilidad se aplicará también este sábado 20 de diciembre como parte del apoyo al Paseo Nocturno “Muévete en Bici”.

El acceso con bicicletas estará permitido en todas las estaciones de la red del Metro desde las 17:00 horas y hasta las 0:00 horas, al cierre del servicio.

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, compartió en X un par de recomendaciones para los ciclistas que utilizarán el transporte colectivo:

Esperar el tren junto a la pared del andén.

Abordar el primer o el último vagón para facilitar el tránsito de otros pasajeros.

Ruta del Paseo Nocturno “Muévete en Bici”

Los asistentes al último paseo nocturno del año recorrerán 22 kilómetros desde Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico. Durante el trayecto podrán disfrutar del decorado navideño instalado en esta emblemática avenida de la ciudad.

Además del recorrido en bicicleta, en algunos puntos se llevarán a cabo actividades recreativas como bailes y ejercicios.

Los paseos nocturnos permiten disfrutar la iluminación de la ciudad. EL INFORMADOR/Archivo

Modifican ruta del Paseo Dominical del próximo 21 de diciembre

El paseo “Muévete en Bici” se realiza de manera regular todos los domingos; sin embargo, el de esta semana presentará cambios en su recorrido.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que, con motivo de la celebración del desfile de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de las 08:00 a las 10:00 horas no estará habilitado el tramo Centro, que comprende Paseo de la Reforma desde Julio Verne hasta Hidalgo, pasando por las calles Sevilla y Salamanca.

Los tramos Norte y Sur estarán disponibles en su horario habitual, de 08:00 a 14:00 horas.

A partir de las 10:00 horas aproximadamente, el tramo Centro reabrirá junto con el tramo Norte, que inicia en Paseo de la Reforma desde la glorieta de Simón Bolívar hasta La Fortuna, pasando por la calzada de Guadalupe, y el tramo Sur, que recorre las calles Durango, Mazatlán, Alfonso Reyes y Nuevo León, hasta las avenidas División del Norte, Eje 7 Sur y Patriotismo, quedando así habilitada la ruta completa para disfrutar del paseo dominical.