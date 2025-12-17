Conciertos GRATIS en el Zócalo CDMX con la verbena navideña 2025

Entre luces, destellos, música y color, el Festival Luces de Invierno se abre paso un año más para celebrar la magia de la Navidad a lo grande, con decenas de actividades diseñadas para disfrutar de momentos inolvidables en compañía de familia y amigos.

Y qué mejor manera de festejar que con música, pues para esta edición el Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con la Secretaría de Cultura, confirmó un total de 76 conciertos navideños gratuitos que se llevarán a cabo en la Plaza Mayor, mejor conocida como el Zócalo capitalino.

De acuerdo con el calendario oficial, los eventos y actividades que forman parte del festival iniciarán el sábado 20 de diciembre de 2025 y se extenderán hasta el domingo 4 de enero de 2026 , lo que significa que durante poco más de dos semanas el corazón de la capital se llenará de música y espectáculos en vivo.

Desde ritmos tropicales y norteños hasta villancicos, mariachi y sonideros, la Ciudad de México vibrará al ritmo de las bandas y artistas más emblemáticos que, con su talento, darán brillo a la capital y encenderán el espíritu navideño que se espera durante todo el año.

Cartelera de conciertos del Festival Luces de Invierno en el Zócalo CDMX

Sábado 20 de diciembre

14:00 horas – Coro navideño de las UTOPÍAS

16:55 horas – Coro Sinfónico Ollin Yoliztli

19:15 horas – La Señora Tomasa (España)

20:55 horas – Sonido Sensación Candela

Domingo 21 de diciembre

18:15 horas – Los K’comixtles

19:30 horas – Cecilia Toussaint

21:05 horas – Sonido La Diosa del Rock

Lunes 22 de diciembre

18:15 horas – Carolina Ross

19:30 horas – Los Cardenales de Nuevo León

21:05 horas – Sonido Barrio Norte

Martes 23 de diciembre

17:05 horas – Paz Quintana (Chile)

18:15 horas – La Coreañera

19:30 horas – Los Askis

21:05 horas – Mosaico Sonidero

Miércoles 24 de diciembre

13:50 horas – Val Hozu

17:05 horas – Musas, Ensamble de Arpas

Jueves 25 de diciembre

18:05 horas – Orquesta de Pepe Arévalo

19:15 horas – Danzonera Isora Club

20:30 horas – Danzonera Urban

Viernes 26 de diciembre

17:00 horas – Jazz & Flow, Orquesta Nacional de Jazz

19:00 horas – Baby Volcano (Guatemala)

21:05 horas – DJ Lashenka

Sábado 27 de diciembre

17:00 horas – Gala México Canta

20:20 horas – DJ Cybernico

Domingo 28 de diciembre

17:00 horas – Sónex

18:15 horas – Chimo Psicodélico (Colombia)

19:30 horas – Cimarrón (Colombia)

21:05 horas – DJ Sé

Lunes 29 de diciembre

17:00 horas – Mexamorphosis (EUA-MEX)

18:15 horas – Renee

19:30 horas – The Altons (EUA)

21:05 horas – Sonido Rumba Tropical

Martes 30 de diciembre

19:05 horas – Los Korukos

20:10 horas – Out of Control Army

21:15 horas – Las Víctimas del Dr. Cerebro

Miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero (Sin programación)

Viernes 2 de enero

16:00 horas – Los Detectives

17:00 horas – Neptuna

18:10 horas – La Barranca

21:10 horas – Los Amantes de Lola

Sábado 3 de enero

17:05 horas – Fania Delena y la Rebelión Cumbiera

18:05 horas – La Orquesta de Pérez Prado

19:20 horas – Jorge Carmona, La Voz del Barrio

20:40 horas – Orquesta Canela (Colombia)

21:55 horas – DJ Santiago Show

Domingo 4 de enero

18:05 horas – Ibrahim Ferrer Jr., Legado Buenavista Social Club (Cuba)

19:15 horas – Valeria Jasso

20:15 horas – Ana Tijoux (Chile)

21:45 horas – DJ Ari Vargas

Puedes consultar la programación completa en el siguiente enlace: https://cartelera.cdmx.gob.mx/busqueda?&nombre=navidadzocalo2025.

Con una programación diversa, gratuita y pensada para todos los gustos, el Festival Luces de Invierno se consolida como uno de los eventos decembrinos más importantes de la Ciudad de México , convirtiendo al Zócalo capitalino en un punto de encuentro para celebrar la música, la cultura y el espíritu navideño en un ambiente de convivencia familiar.

