Conciertos GRATIS en el Zócalo CDMX con la verbena navideña 2025

Entre luces, destellos, música y color, el Festival Luces de Invierno se abre paso un año más para celebrar la magia de la Navidad a lo grande, con decenas de actividades diseñadas para disfrutar de momentos inolvidables en compañía de familia y amigos.Y qué mejor manera de festejar que con música, pues para esta edición el Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con la Secretaría de Cultura, confirmó un total de 76 conciertos navideños gratuitos que se llevarán a cabo en la Plaza Mayor, mejor conocida como el Zócalo capitalino.De acuerdo con el calendario oficial, los eventos y actividades que forman parte del festival iniciarán el sábado 20 de diciembre de 2025 y se extenderán hasta el domingo 4 de enero de 2026, lo que significa que durante poco más de dos semanas el corazón de la capital se llenará de música y espectáculos en vivo.Desde ritmos tropicales y norteños hasta villancicos, mariachi y sonideros, la Ciudad de México vibrará al ritmo de las bandas y artistas más emblemáticos que, con su talento, darán brillo a la capital y encenderán el espíritu navideño que se espera durante todo el año.Sábado 20 de diciembreDomingo 21 de diciembreLunes 22 de diciembreMartes 23 de diciembreMiércoles 24 de diciembreJueves 25 de diciembreViernes 26 de diciembreSábado 27 de diciembreDomingo 28 de diciembreLunes 29 de diciembreMartes 30 de diciembreMiércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero (Sin programación)Viernes 2 de eneroSábado 3 de eneroDomingo 4 de eneroPuedes consultar la programación completa en el siguiente enlace: https://cartelera.cdmx.gob.mx/busqueda?&nombre=navidadzocalo2025. Con una programación diversa, gratuita y pensada para todos los gustos, el Festival Luces de Invierno se consolida como uno de los eventos decembrinos más importantes de la Ciudad de México, convirtiendo al Zócalo capitalino en un punto de encuentro para celebrar la música, la cultura y el espíritu navideño en un ambiente de convivencia familiar.