Miércoles, 17 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Conciertos GRATIS en el Zócalo CDMX con la verbena navideña 2025

Música, luces y espectáculos en vivo llenarán el Zócalo capitalino con los conciertos gratuitos del Festival Luces de Invierno 2025

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Durante más de dos semanas, el Zócalo capitalino se llenará de música y shows en vivo por el Festival Luces de Invierno. SUN/ARCHIVO

Durante más de dos semanas, el Zócalo capitalino se llenará de música y shows en vivo por el Festival Luces de Invierno. SUN/ARCHIVO

Entre luces, destellos, música y color, el Festival Luces de Invierno se abre paso un año más para celebrar la magia de la Navidad a lo grande, con decenas de actividades diseñadas para disfrutar de momentos inolvidables en compañía de familia y amigos.

Y qué mejor manera de festejar que con música, pues para esta edición el Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con la Secretaría de Cultura, confirmó un total de 76 conciertos navideños gratuitos que se llevarán a cabo en la Plaza Mayor, mejor conocida como el Zócalo capitalino.

Te puede interesar: Festival Luces de Invierno 2025 en CDMX: Fechas, sedes y actividades

De acuerdo con el calendario oficial, los eventos y actividades que forman parte del festival iniciarán el sábado 20 de diciembre de 2025 y se extenderán hasta el domingo 4 de enero de 2026, lo que significa que durante poco más de dos semanas el corazón de la capital se llenará de música y espectáculos en vivo.

Desde ritmos tropicales y norteños hasta villancicos, mariachi y sonideros, la Ciudad de México vibrará al ritmo de las bandas y artistas más emblemáticos que, con su talento, darán brillo a la capital y encenderán el espíritu navideño que se espera durante todo el año.

Cartelera de conciertos del Festival Luces de Invierno en el Zócalo CDMX

Sábado 20 de diciembre

  • 14:00 horas – Coro navideño de las UTOPÍAS
  • 16:55 horas – Coro Sinfónico Ollin Yoliztli
  • 19:15 horas – La Señora Tomasa (España)
  • 20:55 horas – Sonido Sensación Candela

Domingo 21 de diciembre

  • 18:15 horas – Los K’comixtles
  • 19:30 horas – Cecilia Toussaint
  • 21:05 horas – Sonido La Diosa del Rock

Lunes 22 de diciembre

  • 18:15 horas – Carolina Ross
  • 19:30 horas – Los Cardenales de Nuevo León
  • 21:05 horas – Sonido Barrio Norte

Martes 23 de diciembre

  • 17:05 horas – Paz Quintana (Chile)
  • 18:15 horas – La Coreañera
  • 19:30 horas – Los Askis
  • 21:05 horas – Mosaico Sonidero

Miércoles 24 de diciembre

  • 13:50 horas – Val Hozu
  • 17:05 horas – Musas, Ensamble de Arpas

Jueves 25 de diciembre

  • 18:05 horas – Orquesta de Pepe Arévalo
  • 19:15 horas – Danzonera Isora Club
  • 20:30 horas – Danzonera Urban

Viernes 26 de diciembre

  • 17:00 horas – Jazz & Flow, Orquesta Nacional de Jazz
  • 19:00 horas – Baby Volcano (Guatemala)
  • 21:05 horas – DJ Lashenka

Sábado 27 de diciembre

  • 17:00 horas – Gala México Canta
  • 20:20 horas – DJ Cybernico

Domingo 28 de diciembre

  • 17:00 horas – Sónex
  • 18:15 horas – Chimo Psicodélico (Colombia)
  • 19:30 horas – Cimarrón (Colombia)
  • 21:05 horas – DJ Sé

Lunes 29 de diciembre

  • 17:00 horas – Mexamorphosis (EUA-MEX)
  • 18:15 horas – Renee
  • 19:30 horas – The Altons (EUA)
  • 21:05 horas – Sonido Rumba Tropical

Martes 30 de diciembre

  • 19:05 horas – Los Korukos
  • 20:10 horas – Out of Control Army
  • 21:15 horas – Las Víctimas del Dr. Cerebro

Miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero (Sin programación)

Viernes 2 de enero

  • 16:00 horas – Los Detectives
  • 17:00 horas – Neptuna
  • 18:10 horas – La Barranca
  • 21:10 horas – Los Amantes de Lola

Sábado 3 de enero

  • 17:05 horas – Fania Delena y la Rebelión Cumbiera
  • 18:05 horas – La Orquesta de Pérez Prado
  • 19:20 horas – Jorge Carmona, La Voz del Barrio
  • 20:40 horas – Orquesta Canela (Colombia)
  • 21:55 horas – DJ Santiago Show

Domingo 4 de enero

  • 18:05 horas – Ibrahim Ferrer Jr., Legado Buenavista Social Club (Cuba)
  • 19:15 horas – Valeria Jasso
  • 20:15 horas – Ana Tijoux (Chile)
  • 21:45 horas – DJ Ari Vargas

Puedes consultar la programación completa en el siguiente enlace: https://cartelera.cdmx.gob.mx/busqueda?&nombre=navidadzocalo2025. 

También puedes leer: Venta Navideña en Sears: Conoce la lista de descuentos

Con una programación diversa, gratuita y pensada para todos los gustos, el Festival Luces de Invierno se consolida como uno de los eventos decembrinos más importantes de la Ciudad de México, convirtiendo al Zócalo capitalino en un punto de encuentro para celebrar la música, la cultura y el espíritu navideño en un ambiente de convivencia familiar.

 X/@CulturaCiudadMx
X/@CulturaCiudadMx

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones