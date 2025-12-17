Miércoles, 17 de Diciembre 2025

Festival Luces de Invierno 2025 en CDMX: Fechas, sedes y actividades

El Festival Luces de Invierno 2025 llenará la CDMX de color, música y actividades navideñas para disfrutar en familia 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Esculturas lumínicas, nieve artificial y pastorelas formarán parte del Festival Luces de Invierno 2025 en distintos puntos de la CDMX. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Navidad llegó a la Ciudad de México y, para celebrarla, el Gobierno capitalino anunció la edición 2025 del Festival Luces de Invierno, un evento que iluminará distintos puntos de la ciudad y ofrecerá actividades culturales y recreativas para disfrutar en familia durante la temporada decembrina.

El festival se llevará a cabo del sábado 20 de diciembre al domingo 4 de enero, teniendo como sede principal la Plaza Mayor, conocida como la plancha del Zócalo capitalino. Además, contará con actividades en 15 sedes distribuidas en distintas alcaldías, con el objetivo de llevar el espíritu navideño a toda la ciudad.

Actividades confirmadas del Festival Luces de Invierno

La Secretaría de Cultura de la CDMX informó que el festival incluirá esculturas lumínicas, paseos nevados con luces láser, efectos de humo y nieve artificial, así como nacimientos de gran formato, diseñados para fomentar la convivencia familiar durante estas fechas.

El programa también contempla pastorelas, posadas, espectáculos de zanqueros y clowns, danzas, funciones de circo, batucadas y conciertos, a cargo de los elencos participantes de Cuícatl: La ciudad que suena.

Por otro lado, las autoridades detallaron que se realizarán 37 posadas comunitarias en territorios de alta atención social, del 19 al 23 de diciembre, en un horario de 17:00 a 19:00 horas. Estas actividades incluirán talleres, elaboración de piñatas, teatro, cuentacuentos, danza y música.

Sedes del Festival Luces de Invierno en CDMX

Las actividades se desarrollarán en los siguientes espacios:

  • Álvaro Obregón: Parque Lineal Torres de Potrero
  • Azcapotzalco: Parque Calpulli
  • Benito Juárez: Parque Santiago Xicoténcatl
  • Coyoacán: Parque de la Concepción
  • Cuajimalpa: Deportivo Morelos
  • Gustavo A. Madero: Cancha Campos Revolución
  • Iztacalco: Deportivo Leandro Valle
  • Iztapalapa: Parque Deportivo Las Torres
  • La Magdalena Contreras: Deportivo Oyamel
  • Miguel Hidalgo: Parque Tacuba
  • Milpa Alta: Plaza de la Corregidora, San Andrés Tecómitl
  • Tláhuac: Bosque de Tláhuac
  • Tlalpan: Deportivo Independencia
  • Venustiano Carranza: Parque Aguascalientes
  • Xochimilco: Deportivo San Gregorio

Finalmente, se informó que en las Utopías también se llevarán a cabo festejos con más de 40 actividades, entre recitales, pastorelas y presentaciones artísticas, como parte de la amplia programación decembrina en la capital.

Con información de SUN 

