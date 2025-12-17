Con la llegada del invierno, el aumento de padecimientos respiratorios vuelve a hacerse presente, y en esta temporada la tendencia se ha mantenido. Las bajas temperaturas y la convivencia en espacios cerrados favorecen la propagación de virus propios de esta época del año.

El 12 de diciembre, autoridades sanitarias confirmaron la identificación del primer caso en México de la denominada “Súper Gripe”, relacionada con el virus de la Influenza A H3N2, subclado K. El anuncio generó atención pública; sin embargo, la Secretaría de Salud informó que el escenario se encuentra debidamente controlado.

La confirmación fue realizada por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y corresponde a un paciente que fue atendido de forma ambulatoria. Tras recibir tratamiento antiviral oportuno, la persona mostró una evolución clínica favorable y actualmente se encuentra sin síntomas.

Según el comunicado oficial, este caso no implica un riesgo inmediato para la salud pública. Aun así, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a mantener medidas preventivas, sobre todo durante la temporada invernal, cuando los virus respiratorios incrementan su circulación.

Como parte de las acciones preventivas, la dependencia federal invitó a la población a participar en la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026. Las vacunas disponibles ayudan a reducir el riesgo de contagio y, sobre todo, de complicaciones graves derivadas de infecciones respiratorias.

Las autoridades informaron que las dosis contra influenza, Covid-19 y neumococo brindan protección ante este tipo de virus. En el caso de la influenza, la vacuna es tetravalente, diseñada para cubrir cuatro cepas, entre ellas AH1N1, AH3N2 y tipo B.

En la Ciudad de México, las vacunas pueden aplicarse en los Centros de Salud, también se pueden aplicar en unidades médicas del IMSS y del ISSSTE, espacios que ofrecen atención gratuita y cuentan con personal capacitado para orientar a la población.

Ante ello, se enfatizó que deben tener prioridad menores de cinco años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y trabajadores del sector salud, debido a su mayor riesgo ante infecciones respiratorias.

El virus H3N2 pertenece a la familia de la influenza A y es uno de los principales responsables de los brotes de gripe estacional. Su estructura cuenta con proteínas que facilitan su ingreso a las células humanas y permiten su rápida multiplicación.

Esta variante fue detectada originalmente en cerdos en Estados Unidos en 2010 y comparte el gen M con la cepa H1N1, lo que favorece su transmisión entre personas. Por esta razón, la vigilancia y la vacunación continúan siendo herramientas clave para prevenir su propagación.

YC