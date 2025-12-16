Venta Navideña en Sears: Conoce la lista de descuentos

Sears celebra su gran Venta Navideña 2025, con ofertas, rebajas y meses sin intereses tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea. Este evento llega como una de las últimas oportunidades del año para conseguir precios especiales en tecnología, moda, hogar, belleza y más, ideal para adelantar regalos o renovar artículos antes del cierre de temporada.

De acuerdo con la cadena, la promoción inició el 12 de diciembre y concluirá el 25 de diciembre , ofreciendo dos semanas completas de descuentos y beneficios exclusivos. Las tiendas físicas operan de 11:00 a 21:00 horas, mientras que el sitio web sears.com.mx estará disponible las 24 horas del día, con opción de entrega a domicilio o recolección en tienda.

Entre las ofertas más destacadas, Sears ofrece hasta 50% de descuento, 18 meses sin intereses y envío gratuito en cientos de artículos seleccionados.

Lista de descuentos de la Venta Navideña en Sears

A continuación, te compartimos una selección de las promociones más atractivas disponibles durante la Venta Navideña 2025:

Tecnología y Electrónica

Pantalla LG 75” 4K UHD AI UA8050: de $19,993 a $13,995 (-30%)

Pantalla QLED Samsung 65” 4K Smart TV: de $19,279 a $13,495 (-30%)

Pantalla TCL 75” QLED 4K Google TV 75Q6K: de $17,279 a $12,095 (-30%)

Pantalla LG 65” 4K UHD AI UA8050: de $14,279 a $9,995 (-30%)

Laptop Huawei Matebook D16 Intel i5, 512 GB: de $16,999 a $12,599 (-25%)

Laptop Asus Vivobook Go R5, 16 GB + mochila y mouse: de $12,999 a $11,699 (-10%)

iPhone 16 128GB reacondicionado: de $22,999 a $19,999 (-13%)

AirPods Pro 2ª generación reacondicionados: de $2,999 a $1,999 (-33%)

Barra de sonido LG 5.1.3 canales S80Tr: de $24,285 a $9,799 (-59%)

Bocina JBL Flip 7 Bluetooth: de $2,999 a $1,996 (-33%)

Electrodomésticos y hogar

Refrigerador LG Duplex Instaview: de $42,099 a $25,199 (-40%)

Microondas Mabe 1.5 Silver acabado espejo: de $4,999 a $2,999 (-40%)

Horno de microondas LG Neochef con grill: de $5,899 a $4,019 (-31%)

Calentador Calorex instantáneo gas natural: de $3,739 a $2,729 (-27%)

Colchón matrimonial Spring Air Harlem: de $11,249 a $7,319 (-34%)

Sala esquinera Briana Capuchino Devane: de $29,999 a $18,699 (-37%)

Sofá cama Makora Brokman azul lino: de $15,990 a $8,990 (-43%)

Moda, calzado y accesorios

Zapatilla Modare de charol con hebilla: $999

Botín Cowboy Xti con aplicaciones: $1,399

Tenis Levi’s Michael para hombre: $1,299

Reloj Bulova rojo para hombre: de $10,865 a $6,519 (-40%)

Collar Boss acero inoxidable: de $3,849 a $2,689 (-30%)

Brazalete Lacoste dorado para mujer: $1,799

Solitario oro rosa 14K con diamante: $18,329

Mascotas y herramientas

Fuente automática con filtro 3L: de $1,599 a $1,059 (-33%)

Dispensador Wi-Fi de alimento con cámara: $1,990

Juego de herramientas 262 piezas Craftsman: de $8,499 a $5,519 (-35%)

Sopladora y aspiradora para jardín Craftsman: de $8,499 a $5,519 (-35%)

Tractor podador Craftsman 42”: de $109,999 a $71,499 (-35%)

Juguetes y entretenimiento

Merlina y Enid habitación LEGO: de $2,299 a $1,839 (-20%)

Scooter Naruto con luces: de $1,299 a $649 (-50%)

Mini Vespa 6V blanca: de $2,499 a $1,869 (-25%)

Ford Ranger 12V Gris: $6,499

Videojuego Call of Duty Vanguard (Xbox): de $1,299 a $799 (-38%)

Durante esta Venta Navideña 2025, Sears no solo ofrece envío gratis en todos los productos listados, sino también la posibilidad de participar en su sorteo navideño , donde los clientes pueden ganar autos y camionetas al registrar sus tickets de compra.

Las ofertas estarán disponibles hasta el 25 de diciembre en todas las sucursales del país y en sears.com.mx

EE