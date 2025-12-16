Venta Navideña en Sears: Conoce la lista de descuentos

Sears celebra su gran Venta Navideña 2025, con ofertas, rebajas y meses sin intereses tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea. Este evento llega como una de las últimas oportunidades del año para conseguir precios especiales en tecnología, moda, hogar, belleza y más, ideal para adelantar regalos o renovar artículos antes del cierre de temporada.De acuerdo con la cadena, la promoción inició el 12 de diciembre y concluirá el 25 de diciembre, ofreciendo dos semanas completas de descuentos y beneficios exclusivos. Las tiendas físicas operan de 11:00 a 21:00 horas, mientras que el sitio web sears.com.mx estará disponible las 24 horas del día, con opción de entrega a domicilio o recolección en tienda.Entre las ofertas más destacadas, Sears ofrece hasta 50% de descuento, 18 meses sin intereses y envío gratuito en cientos de artículos seleccionados. A continuación, te compartimos una selección de las promociones más atractivas disponibles durante la Venta Navideña 2025:Durante esta Venta Navideña 2025, Sears no solo ofrece envío gratis en todos los productos listados, sino también la posibilidad de participar en su sorteo navideño, donde los clientes pueden ganar autos y camionetas al registrar sus tickets de compra.Las ofertas estarán disponibles hasta el 25 de diciembre en todas las sucursales del país y en sears.com.mx EE