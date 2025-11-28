Gertz Manero será embajador, confirma Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la renuncia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Sheinbaum confirmó que le ofreció al ahora exfiscal ser embajador de México en algún "país amigo", propuesta que Gertz Manero aceptó.

"Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en un país en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir bien a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las credenciales, entonces todavía no pude anunciarse", detalló la Mandataria.

Senado elegirá al nuevo fiscal

El Senado emitió ayer mismo la convocatoria pública para nombrar al nuevo titular de la FGR. Al final de la sesión donde se aprobó en fast track la renuncia de Gertz Manero, se informó que el proceso de selección del nuevo fiscal iniciará este viernes y concluirá la próxima semana con el nombramiento de una nueva persona.

La Mesa Directiva del Senado emitió la convocatoria para recibir el registro de aspirantes entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre. Las comisiones del Senado deberán sesionar el próximo lunes para seleccionar a 10 perfiles dentro de todas las personas que se registren, entre quienes se espera se incluyan a Ernestina Godoy, y al exministro Arturo Zaldívar, entre otros.

La lista de 10 personas deberá ser remitida al pleno para su aprobación y posterior turno a la presidenta Sheinbaum Pardo, quien deberá elaborar una terna y regresar al Senado. Se prevé que este procedimiento ocurra entre martes y jueves de la próxima semana, por lo que a más tardar el 4 de diciembre el pleno del Senado elegirá a una nueva persona titular de la FGR.

Ernestina Godoy asume funciones

En el transcurso de la noche de este mismo jueves, Ernestina Godoy Ramos, quien se desempeñaba como consejera jurídica del Ejecutivo Federal presentó su renuncia y fue nombrada por el mismo Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial (Fecoc) y encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Ley de la Fiscalía General de la República indica que en ausencia del fiscal general, la persona titular de la Fecoc debe asumir la conducción temporal de la FGR.

