¿Cómo hacer el cambio de domicilio de tu INE? Pasos para sacar cita y documentos necesarios

El cambio de domicilio en la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) es fundamental si su titular se cambió de domicilio, puesto que, al acreditar la identidad de una persona, este documento es indispensable para la realización de diversos trámites y, por supuesto, para ejercer el voto en procesos electorales.

De este modo, el instituto recomienda realizar este proceso para poder participar en las decisiones que se tomen en tu nueva zona de residencia. En este escenario, aquí te compartimos cómo es el trámite y cuáles son los documentos necesarios.

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¿Cuáles son los requisitos para cambio de domicilio en la INE 2026?

Para realizar el trámite, deberás presentar la siguiente documentación en uno de los módulos oficiales:

Acta de nacimiento legible o Carta de Naturalización en caso de no haber nacido en el país.

Comprobante de domicilio de tu nueva residencia, entre los que puedes llevar: recibo de luz, predial o agua.

Identificación con fotografía, la cual puede ser: pasaporte vigente, cédula profesional, licencia de conducir vigente, cartilla militar, credencial para votar pasada, credencial escolar que lleve fotografía, etc.

¿Necesito cita en el INE para cambiar mi dirección?

Para agilizar tu proceso, la institución recomienda realizar una cita en su sitio oficial, en el que también podrás ubicar el módulo más cercano.

Para ello, solo necesitas ingresar a su página https://www.ine.mx/credencial/ y completar los datos requeridos con tu CURP y nombre completo o, en caso de no saber tu Clave Única de Registro de Población, podrás acceder con tu nombre, fecha de nacimiento y lugar de origen.

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MB