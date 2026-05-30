¿Cansado del calor sofocante que no da tregua? Este sábado 30 de mayo marca un punto de inflexión definitivo para nuestro clima. Mientras el sol castiga hoy con toda su fuerza, la tan esperada lluvia está a solo unas horas de cambiarlo todo . Descubre cómo prepararte hoy mismo.

La situación actual en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) mantiene a los tapatíos mirando al cielo con esperanza. Tras semanas de temperaturas récord que han puesto a prueba la paciencia de todos, la incertidumbre sobre el inicio del temporal de lluvias es el tema de conversación principal en cada rincón de la ciudad.

Para responder al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo de esta jornada, es vital analizar los datos oficiales. Este sábado, los habitantes de la capital de Jalisco experimentarán un día mayormente despejado , con un ambiente seco que dominará desde las primeras horas de la mañana hasta el anochecer, prolongando la sensación de bochorno.

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De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro no dará tregua durante este fin de semana. Se espera que la temperatura máxima alcance los 36°C durante la tarde , mientras que la mínima registrada al amanecer fue de apenas 16°C, lo que genera un contraste térmico bastante significativo para la población.

El veredicto para hoy: ¿Lloverá este sábado?

La gran pregunta que todos se hacen es si finalmente aparecerán las lluvias hoy. La respuesta directa es que la probabilidad de precipitación para este sábado se mantiene en un escaso 10 por ciento , lo que significa que los paraguas deberán seguir guardados, al menos durante las próximas veinticuatro horas en la zona urbana.

¿Por qué sigue sin llover? Los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) explican que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sigue dominando la región. Este fenómeno actúa como un escudo invisible que dispersa la nubosidad y mantiene el ambiente sumamente seco, elevando la radiación solar a niveles extremos.

Esta institución, adscrita a la prestigiosa Universidad de Guadalajara (UdeG), ha sido enfática en que las condiciones actuales son solo el preámbulo de un cambio mayor. Aunque hoy el calor sea el protagonista indiscutible, los modelos meteorológicos más avanzados muestran una alteración inminente en los patrones de viento y humedad que provienen del Pacífico.

El cielo completamente claro que observaremos hoy ofrecerá una visibilidad excelente, pero también exigirá precaución. Los vientos soplarán de manera ligera, con una velocidad promedio de apenas 2 metros por segundo, lo que lamentablemente no ayudará a dispersar la sensación térmica ni a refrescar las calles de nuestra vibrante metrópoli tapatía.

El fin de la sequía: La llegada inminente de las tormentas

Sin embargo, la verdadera noticia y el alivio tan esperado llegarán justo cuando termine este sábado. El pronóstico extendido confirma que a partir de mañana, domingo 31 de mayo, el clima dará un giro radical con la aparición de tormentas dispersas durante la tarde, marcando el inicio de una etapa mucho más húmeda .

Las probabilidades de lluvia se dispararán hasta un 90 por ciento para el cierre del fin de semana . Esta transición abrupta no solo traerá agua a las calles sedientas, sino que también provocará un descenso gradual en las temperaturas máximas, las cuales bajarán a los 31°C, ofreciendo un respiro vital para todos los ciudadanos.

Este cambio de patrón atmosférico es una excelente noticia para los ecosistemas locales y las reservas hídricas del estado. Cuerpos de agua fundamentales como el Lago de Chapala comenzarán a beneficiarse de estas precipitaciones, las cuales se espera que mantengan una intensidad moderada a lo largo de la primera semana del mes de junio.

Es importante entender cómo se desarrollará este fenómeno. Las lluvias no caerán de forma continua todo el día, sino que seguirán el clásico patrón tapatío: mañanas parcialmente soleadas seguidas de nubes de desarrollo vertical por la tarde, culminando en aguaceros puntuales que refrescarán la noche y limpiarán la calidad del aire.

Recomendaciones clave para sobrevivir a la transición

Mientras esperamos la llegada de las tormentas dominicales, este sábado requiere medidas preventivas estrictas. La combinación de baja humedad (alrededor del 30%) y altas temperaturas exige que adaptemos nuestra rutina diaria para evitar golpes de calor o deshidratación severa antes de que el clima cambie a nuestro favor.

Hidratación constante: Bebe agua natural y electrolitos aunque no sientas sed durante el día.

Bebe agua natural y electrolitos aunque no sientas sed durante el día. Protección solar: Aplica bloqueador cada cuatro horas si sales de casa a la calle.

Aplica bloqueador cada cuatro horas si sales de casa a la calle. Evita el sol directo: Resguárdate en la sombra entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Resguárdate en la sombra entre las 11:00 y las 17:00 horas. Prepara tu paraguas: Tenlo listo en la puerta para mañana; la lluvia te sorprenderá.

Además de estas medidas personales, las autoridades de protección civil recomiendan prestar especial atención a los sectores más vulnerables de la población. Los niños pequeños, los adultos mayores y las mascotas son quienes más sufren los estragos de este calor extremo que hoy vivirá su último gran episodio antes de las lluvias.

No olvides mantener tus espacios bien ventilados durante la tarde de hoy. Si bien el aire acondicionado y los ventiladores serán tus mejores aliados este sábado, prepárate para abrir las ventanas mañana por la tarde, cuando el inconfundible y nostálgico olor a tierra mojada invada finalmente cada rincón de la ciudad.

En conclusión, aunque este 30 de mayo nos exija soportar un día más de sol implacable y temperaturas de 36°C, la recompensa está a la vuelta de la esquina. Mantente informado a través de los canales oficiales, cuida tu salud hoy y prepárate para darle la bienvenida al agua que transformará nuestro entorno.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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