Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el llamado Plan B, enviado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En total, fueron 24 votos a favor, 11 en contra y sin ninguna abstención, aunque con la ausencia de senadores del PT, en medio de la polémica por no estar de acuerdo con la propuesta presidencial. Por lo tanto, el dictamen pasa al pleno del Senado para su discusión, que se prevé será este miércoles.

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El dictamen contiene algunos puntos que han generado polémica, aunque son pocos los que han tenido un cambio respecto a la propuesta original enviada por parte de la presidenta de México, aun cuando el Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló el lunes en la noche que habían sido resueltas las observaciones técnicas.

¿Qué propone el Plan B de Sheinbaum tras su aval en comisiones?

Entre ellos está que la revocación de mandato de la Presidenta de México se pueda llevar a cabo en la misma fecha de la elección intermedia de 2027: “Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio”, según se lee en el dictamen aprobado.

Otro de los puntos es que permitiría que la Presidenta pueda difundir el proceso de revocación y promover el voto a su favor, según lo que se establezca en las leyes.

Respecto a las regidurías, se topa el máximo de personas regidoras en un total de 15, según los principios de paridad de género. La reforma pone un tope al presupuesto anual de los congresos locales, que no podrá exceder el 0.70 % del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

Senadores fijan su postura sobre el Plan B

Senadores y expertos ven problemas en los puntos presentados en el dictamen: el senador del PAN, Ricardo Anaya, calificó la propuesta como la iniciativa “más pobre, chafa, malhecha, peor elaborada” enviada por la mandataria federal, además de criticar que se tuvo que corregir la eliminación de la paridad de género y el número de regidurías.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, acusa que se les busca quitar recursos a los municipios y se trastocan facultades sobre cómo los municipios y congresos locales deben usar sus recursos.

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, defendió el dictamen y dijo que el proceso de promoción de la consulta de revocación de mandato por parte de la Presidenta “no es propaganda, es participación regulada”, por lo que garantiza que no habrá uso indebido de recursos públicos.

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