Ley Minera impulsada por López Obrador tiene "luz verde"; Suprema Corte avala reformas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio "luz verde" a una reforma más impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador: las modificaciones a los artículos 1, 5 Bis y 10 de la Ley Minera que establecen que el litio es patrimonio de la nación.

La agencia El Universal confirmó que, por mayoría de votos, el pleno de ministros validó este martes 24 de marzo del 2026 los cambios a la Ley Minera establecidos en abril de 2022 que declararon al Litio de utilidad pública y que prohíben la entrega de concesiones, contratos, permisos o autorizaciones a empresas privadas para explotar este metal estratégico.

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¿Qué se sabe de la decisión de la SCJN que impulsó la Ley Minera de AMLO?

En sesión ordinaria, la SCJN desechó la acción de inconstitucionalidad que una minoría de senadores de oposición tramitó contra la declaración del Litio como metal estratégico y que no se puedan otorgar concesiones a privados para su explotación, una iniciativa impulsada por López Obrador y Morena que resultó polémica desde el inicio.

Sin embargo, la Suprema Corte también aclaró que la explotación del Litio es competencia exclusiva del Estado mexicano; asimismo, ratificó que la reforma a la mencionada ley de 2024 elevó a recurso estratégico el Litio e impuso la prohibición de autorizar concesiones sobre este recurso natural.

JM

