Harfuch destaca avances en seguridad y coordinación federal ante el Senado

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró ante el Senado de la República que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha fortalecido la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas, lo que ha permitido reducir la violencia y consolidar una política nacional basada en inteligencia, prevención y presencia territorial.

Durante su comparecencia por la glosa del Primer Informe de Gobierno, García Harfuch subrayó que la seguridad es el mayor desafío de México, y que alcanzar la paz requiere instituciones sólidas, trabajo conjunto y una visión de largo plazo. “Uno de los requisitos para lograr la pacificación del país y lograr un adecuado combate a la delincuencia, es contar con instituciones sólidas de seguridad”, afirmó.

El titular de la SSPC destacó que la estrategia nacional se articula en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con los gobiernos estatales. Gracias a ello, dijo, la incidencia delictiva ha disminuido en 24 estados, entre ellos Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Guerrero y Sinaloa.

Según los datos presentados, en el primer año de la actual administración el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 32 por ciento, lo que equivale a 27 casos menos por día respecto a septiembre de 2024. En general, el total de delitos bajó 46 por ciento comparado con 2018, alcanzando el nivel más bajo en una década.

Entre 2019 y 2025 también se registraron disminuciones en otros delitos: feminicidios (-28%), lesiones dolosas por arma de fuego (-28%), secuestros (-69%) y robos con violencia (-48%).

García Harfuch detalló que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se han detenido 35 mil 817 personas por delitos de alto impacto y asegurado 18 mil 274 armas de fuego, además de 288 toneladas de drogas, incluidas 4 millones de pastillas de fentanilo y 48 toneladas de cocaína interceptadas en alta mar. En 22 estados, se desmantelaron mil 597 laboratorios de metanfetaminas.

El combate al robo de hidrocarburos también ha sido una prioridad, de acuerdo con el informe de Harfuch, en lo que va del gobierno se han asegurado 98 millones de litros de combustible y clausurado mil 938 tomas clandestinas, con lo que, dijo, se golpea una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado.

Respecto a la extorsión, el funcionario señaló que la línea 089 ha demostrado ser una herramienta eficaz de denuncia, con un aumento del 85 por ciento en reportes, lo que permitió la detención de 386 personas y la apertura de casi 2 mil carpetas de investigación.

Finalmente, el secretario reconoció el compromiso de los elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, SSPC, CNI, FGR y policías estatales, quienes, afirmó, “ponen su vida por delante para proteger a su país y devolver la tranquilidad al pueblo de México”.

YC