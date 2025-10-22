Empleo Construyendo el Futuro: ¿quiénes pueden registrarse y de cuánto es el apoyo?

Como parte de un proyecto que busca incentivar la acción ciudadana y generar nuevos empleos para los mexicanos, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Bienestar, anunció el despliegue de un nuevo programa social llamado Empleo Construyendo el Futuro.

De acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, esta iniciativa otorgará un sueldo de hasta 34 mil pesos a las personas que se registren para participar en las labores de limpieza y reconstrucción en los Estados que fueron afectados por las intensas lluvias.

Según explicó Montiel la mañana de este miércoles, durante la habitual conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la medida formará parte del Plan Integral de Apoyos a los Afectados por las Lluvias, el cual prevé la distribución de un apoyo económico que va desde 20 mil hasta 100 mil pesos, destinados a las familias que perdieron sus hogares por las condiciones climáticas.

El proyecto busca reclutar a 50 mil personas mayores de edad que residan en las áreas afectadas , es decir, en los Estados de Veracruz, Querétaro, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, para comenzar a trabajar en la recuperación de caminos, calles, viviendas y toda aquella zona que se pueda rescatar para restablecer la comunidad.

La secretaria del Bienestar detalló que los trabajadores recibirán u n pago mensual de 8 mil 500 pesos durante los meses de noviembre y diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026.

Esto da como resultado un salario de 34 mil pesos por los cuatro meses de trabajo.

Los interesados deberán acudir a los módulos de registro del Bienestar y presentar su solicitud. Hasta el momento no se han dado detalles sobre su ubicación y horarios, pero se espera que en los próximos días las autoridades resuelvan esas dudas.

Para completar tu registro será necesario acudir con los siguientes documentos:

CURP

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Además, jóvenes de entre 18 y 29 años podrán prestar sus servicios para actividades de limpieza a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Poza Rica y Álamo, Veracruz.

Con esta iniciativa, el Gobierno de México busca motivar a más personas a colaborar frente a la reciente catástrofe natural que afectó al país , al mismo tiempo que promueve la responsabilidad ciudadana y reconoce el esfuerzo de los voluntarios que desean contribuir a la reconstrucción de su localidad.

