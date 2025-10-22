La Beca Rita Cetina se ha convertido en un apoyo clave para estudiantes de educación básica y media superior que requieren ayuda económica para continuar sus estudios.

Si ya realizaste tu registro en el sistema oficial, el siguiente paso es seguir el proceso de validación y registro bancario para acceder a tu primer depósito.

Validación de datos

La SEP revisará que la información ingresada —CURP, nivel educativo, escuela y datos personales— coincida con los registros oficiales. Este paso es esencial para confirmar tu elegibilidad y evitar retrasos. También deberás aceptar los términos y condiciones del programa para formalizar tu participación.

Registro de cuenta bancaria

Una vez validados los datos, deberás registrar una cuenta bancaria o tarjeta autorizada por el Gobierno de México. La cuenta debe estar a tu nombre y los datos deben coincidir con tu registro. Este paso garantiza que el pago se realice de forma directa y segura.

Seguimiento del primer pago

Finalmente, podrás consultar el estado de tu depósito a través del portal oficial de la SEP o la Coordinación Nacional de Becas. Se recomienda conservar todos los comprobantes y notificaciones emitidas por el sistema. En caso de algún problema, contacta a la coordinación de becas de tu escuela o directamente a la SEP.

Con estos pasos completados, podrás recibir tu primer pago de la Beca Rita Cetina sin contratiempos y asegurar la continuidad de tu apoyo educativo.

SV