Profeco: Cuánto cuesta jugar futbol en cada Estado de la República

Con el entusiasmo que ha generado la Copa del Mundo, cada vez más familias buscan una escuela de futbol para sus hijos. Sin embargo, los costos pueden variar significativamente según la ciudad, la academia y los servicios incluidos. Un estudio de Profeco muestra cuánto cuesta iniciar la formación deportiva de niñas y niños en México.

Profeco analiza academias de futbol en 22 estados

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio para conocer los costos, modalidades y características de las escuelas de futbol dirigidas a menores de ocho años.

La investigación se llevó a cabo en 33 academias deportivas distribuidas en 22 estados de la República Mexicana, con el objetivo de ofrecer información útil a madres, padres y tutores interesados en inscribir a niñas y niños en programas de formación deportiva.

Además de enseñar fundamentos técnicos, estas academias buscan fomentar habilidades relacionadas con la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, aspectos que forman parte del desarrollo integral de los menores.

¿Cómo se realizó el estudio?

La recopilación de información se efectuó entre el 3 y el 6 de marzo de 2026. Para obtener los datos, personal de Profeco realizó llamadas telefónicas simulando ser consumidores interesados en contratar los servicios.

Las consultas se enfocaron en programas de formación básica recreativa, es decir, aquellos orientados al aprendizaje inicial del futbol y no necesariamente al alto rendimiento competitivo. La dependencia aclaró que los precios pueden haber cambiado desde la fecha de recolección, por lo que recomienda verificarlos directamente con cada institución.

Los costos cambian según la ciudad y la academia

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es la diferencia de precios entre escuelas ubicadas en distintas entidades del país. Mientras algunas academias no cobran inscripción, otras superan los dos mil pesos únicamente por este concepto.

CANVA

Aguascalientes

La Escuela de Futbol Hidro Gallos acepta menores de ocho años.

Inscripción: sin costo.

Mensualidad: 390 pesos.

Uniforme: 690 pesos.

Modalidad: futbol 11 al aire libre.

Campeche

La Escuela de Futbol Pumas atiende a niñas y niños de entre 8 y 9 años.

Inscripción: 100 pesos.

Mensualidad: 300 pesos.

Uniforme: 450 pesos.

Modalidad: futbol 9 al aire libre.

Ciudad de México

La Escuela de Futbol Villareal España Roma Norte registró algunos de los costos más elevados del análisis.

Inscripción: 2 mil 320 pesos.

Mensualidad: 2 mil 88 pesos.

Uniforme de entrenamiento: 800 pesos.

Modalidad: futbol 7 en pasto sintético.

Durango

La Escuela de Futbol Valcha-Durango ofrece entrenamiento para menores de 8 y 9 años.

Inscripción: sin costo.

Mensualidad: 420 pesos.

Uniforme: 450 pesos.

Modalidades: futbol 5 y futbol 7.

Jalisco

La Escuela de Futbol Gol de Oro atiende a menores de entre 7 y 9 años.

Inscripción: 150 pesos.

Mensualidad: 450 pesos.

Uniforme: no obligatorio.

Modalidad: futbol 7 en instalaciones techadas.

Estado de México

El Centro de Formación Tuzos Esparza Soccer ofrece programas para menores de entre 6 y 8 años.

Inscripción: 800 pesos.

Mensualidad: 400 pesos.

Uniforme: mil 200 pesos.

Canchas sintéticas en Ecatepec.

Quintana Roo

La Filial Pumas Cancún figura entre las opciones con mayores costos.

Inscripción: 2 mil 500 pesos.

Mensualidad: 950 pesos.

Uniforme: 2 mil pesos.

Modalidades: futbol 7 y futbol 9.

Tlaxcala

La Academia de Futbol y Centro de Formación Pumas Tlaxcala ofrece entrenamiento para menores de entre 6 y 10 años.

Inscripción: 300 pesos.

Mensualidad: 500 pesos.

Uniforme: 980 pesos.

Cancha abierta.

Veracruz

La Escuela de Futbol C.D.F. permite la inscripción de menores de entre 6 y 9 años.

Inscripción: sin costo.

Mensualidad: 500 pesos.

Uniforme: 450 pesos.

Modalidad: futbol y futbol 9 al aire libre.

La dependencia señala que el costo no debe ser el único criterio al momento de elegir una academia. Factores como la calidad de las instalaciones, la frecuencia de los entrenamientos y los servicios incluidos también pueden influir en la experiencia deportiva de los menores.

CANVA

Entre los aspectos que recomienda comparar destacan:

Tipo de cancha (abierta, techada o sintética).

Número de entrenamientos por semana.

Disponibilidad de lugares.

Costos adicionales.

Uniformes obligatorios.

Servicios incluidos en la mensualidad.

Asimismo, Profeco aconseja conservar documentos importantes como recibos, reglamentos y credenciales para cualquier aclaración futura.

El futbol como herramienta de desarrollo infantil

El interés por estas academias coincide con el ambiente generado por la próxima Copa Mundial de la FIFA y con iniciativas impulsadas por el Gobierno de México para fomentar la práctica deportiva.

De acuerdo con la dependencia, el futbol organizado no solo contribuye al desarrollo físico, sino que también ayuda a fortalecer valores fundamentales como la cooperación, el respeto y la responsabilidad. Estas habilidades pueden trasladarse a otros ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo la escuela y la convivencia social.

El legado que busca impulsar el deporte

El estudio forma parte de las acciones vinculadas al programa Mundial Social, una estrategia del Gobierno de México que busca aprovechar el impacto del torneo internacional para promover el deporte, la cultura, la salud y la educación. La iniciativa pretende generar beneficios duraderos más allá de la competencia deportiva, fomentando la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades físicas y recreativas.

Para quienes desean conocer más opciones disponibles en otras entidades del país, Profeco informó que el listado completo de academias, precios y características puede consultarse gratuitamente en una edición especial de la Revista del Consumidor.

Con diferencias que van desde academias sin costo de inscripción hasta opciones que superan los dos mil pesos, el estudio ofrece una radiografía útil para las familias que buscan dar el primer paso en la formación futbolística de sus hijos.

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