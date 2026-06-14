Elementos de la Policía Municipal de Córdoba, Veracruz, llevaron a cabo una protesta y suspensión de labores para exigir mejores condiciones de trabajo, así como el cumplimiento de diversas prestaciones laborales pendientes.

Los inconformes se manifestaron en las instalaciones de la corporación, donde señalaron múltiples deficiencias que afectan su desempeño diario. Entre las principales quejas destacaron la falta de pago de prestaciones, como la prima vacacional, además de la insuficiente dotación de uniformes y equipo operativo.

Los agentes también denunciaron una preocupante escasez de municiones, situación que consideran grave debido a los niveles de inseguridad que enfrenta la región y a las labores de vigilancia que realizan tanto en la cabecera municipal como en comunidades rurales.

Exigen diálogo con las autoridades municipales

Durante la protesta, los policías solicitaron la apertura de una mesa de diálogo con las autoridades para atender sus demandas y resolver las problemáticas que, aseguran, afectan sus condiciones laborales y la capacidad operativa de la corporación.

Los manifestantes insistieron en que es necesario garantizar recursos suficientes para desempeñar su trabajo de manera segura y eficiente, especialmente en un contexto donde la violencia representa un riesgo constante para los cuerpos de seguridad.

Veracruz, entre los Estados con más policías asesinados

La movilización ocurre en una entidad que registra altos índices de violencia contra elementos de seguridad. De acuerdo con el más reciente informe de la organización civil Causa en Común, Veracruz concluyó 2025 como la quinta entidad del país con más policías asesinados en cumplimiento de su deber.

El reporte documentó 24 homicidios de agentes durante ese año, cifra que colocó al estado solo por debajo de Sinaloa, Guerrero, Guanajuato y Michoacán.

La organización también ha advertido que gran parte de las corporaciones policiales municipales del país enfrentan condiciones laborales precarias, derivadas de deficiencias regulatorias, limitaciones presupuestales y falta de recursos para garantizar salarios, prestaciones y equipamiento adecuados.

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