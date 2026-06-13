México y EU revisan plan de seguridad

México y Estados Unidos (EU) sostuvieron ayer una nueva reunión bilateral de seguridad en la capital del país, un encuentro que forma parte de los acuerdos de cooperación alcanzados por ambos Gobiernos y que busca fortalecer la coordinación frente a las amenazas compartidas como el narcotráfico, el tráfico de armas, la migración irregular y las operaciones financieras del crimen organizado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reunión se desarrolló a nivel de subsecretarios y contó con la participación de representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. También participaron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y el embajador Ronald Johnson.

El encuentro se realizó días después de la conversación telefónica entre el canciller Roberto Velasco y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes acordaron mantener abierto el diálogo sobre los principales temas de la agenda bilateral: seguridad, migración y comercio.

Claudia Sheinbaum precisó que la reunión se centró exclusivamente en los compromisos establecidos dentro del mecanismo de cooperación bilateral vigente y descartó que se abordaran asuntos de carácter político interno, como el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Uno de los principales puntos de la agenda fue la evaluación de los avances en materia de seguridad fronteriza y combate al tráfico de drogas sintéticas. De acuerdo con el Gobierno mexicano, las incautaciones de fentanilo en la frontera común han disminuido 76% desde el inicio de la actual administración federal, un dato que México presenta como evidencia de una mayor efectividad en las acciones de contención y vigilancia.

Además, ambas delegaciones revisaron estrategias para combatir al crimen organizado transnacional, fortalecer el intercambio de inteligencia y perseguir las redes de lavado de dinero que financian actividades ilícitas.

En materia migratoria, México reiteró su compromiso de mantener una política basada en el respeto a los derechos humanos, al tiempo que destacó la reducción de los flujos migratorios irregulares.

La conversación también incluyó referencias a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso considerado estratégico para la estabilidad económica regional y que requerirá una estrecha coordinación política entre los tres países.

La relación bilateral atraviesa una etapa de cooperación pragmática, pero también de exigencias mutuas. Mientras México reclama mayores acciones para frenar el flujo de armas hacia su territorio, Washington insiste en obtener resultados más contundentes contra las organizaciones criminales que operan en el país.

En resumen, las principales exigencias de Estados Unidos son reforzar el combate a los cárteles, especialmente los vinculados con la producción y tráfico de fentanilo; obtener resultados más contundentes en la captura y procesamiento de líderes criminales; desmantelar sus redes financieras; fortalecer los controles fronterizos para frenar el tráfico de drogas, personas y mercancías ilícitas; aumentar la transparencia y eficacia en el combate al lavado de dinero; y ampliar la cooperación en inteligencia, seguridad y procuración de justicia para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional.