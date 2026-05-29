Desmienten que Marco Almanza esté en EU; sostienen que sigue en Sinaloa

Fuentes del Gobierno Federal afirmaron a El Universal que Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, se encuentra en Culiacán.

Descartaron la versión sobre que se haya entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo horas antes que Almanza Avilés se entregó el pasado jueves a las autoridades estadounidenses, con lo que serían 3 los exfuncionarios de Sinaloa que recurrieron a esta opción.

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¿Qué trayectoria tuvo Marco Almanza en Sinaloa?

Con estudios de maestría y doctorado en la rama del Derecho, dentro de su carrera como agente investigador Almanza fue designado en el 2011 como coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales, cargo que mantuvo por espacio de seis años.

En el inicio del sexenio posterior, en el 2017, el entonces fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, lo nombró encargado de la Policía de Investigación en sustitución de Vladimiro Salazar López.

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Dos años después, Almanza Avilés recibió el nombramiento de Comisario General de la Policía de Investigación, donde se mantuvo por espacio de cuatro años, hasta alcanzar su jubilación con más de 30 años de servicio en la corporación.

JM