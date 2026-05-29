La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó la privación ilegal de la libertad de Gustavo Domínguez, exdirector de la Policía de Investigación de la entidad, quien fue interceptado por un vehículo en la capital del estado.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se ha recibido ninguna exigencia de rescate y se desconoce el paradero de la víctima.

Fiscalía inicia investigación por el caso

Luego de que circularan versiones sobre un posible secuestro ocurrido la noche del jueves, la Fiscalía zacatecana informó este viernes que, a través de la Fiscalía Especializada en el Combate de Delitos de Alto Impacto, se abrió una carpeta de investigación.

La dependencia señaló que las indagatorias derivan de la privación ilegal de la libertad de una persona que anteriormente se desempeñó como director de la Policía de Investigación de la institución.

Destacan operativo de búsqueda

En el comunicado oficial se precisó que Gustavo Domínguez dejó de laborar en la Fiscalía hace un año y ocho meses.

No obstante, la dependencia subrayó que esta situación no limita las acciones de inteligencia y operativas desplegadas para lograr su localización.

La institución indicó que el principal objetivo es encontrar a la víctima a la brevedad posible.

Identifican vehículo relacionado con los hechos

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron sobre la avenida San Marcos, en la capital zacatecana.

Como parte de las primeras diligencias ministeriales y labores de inteligencia, las autoridades lograron identificar un vehículo presuntamente relacionado con el caso, sobre el cual mantienen seguimiento operativo y análisis de información.

No hay exigencias económicas

La Fiscalía informó que hasta el momento de la emisión del comunicado no se había recibido ninguna comunicación relacionada con solicitudes de dinero o exigencias económicas vinculadas al caso.

Asimismo, destacó que mantiene coordinación con distintas corporaciones de seguridad y continúa desplegando acciones especializadas de investigación para esclarecer los hechos y localizar a la víctima.

EE