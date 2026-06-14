La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó mantener la huelga nacional indefinida y reforzar sus movilizaciones en todo el país , luego de rechazar las propuestas presentadas por el Gobierno federal durante las mesas de negociación relacionadas con temas educativos, laborales y de seguridad social.

La decisión fue tomada durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), máximo órgano de decisión de la organización magisterial, en la que participaron 249 representantes provenientes de distintas entidades del país.

Tras varias horas de discusión, los delegados aprobaron una serie de resolutivos que marcan la ruta de acción que seguirá la Coordinadora en las próximas semanas.

Reafirman demanda para derogar la Ley del ISSSTE

Entre los principales acuerdos destaca la ratificación de una de las demandas históricas del movimiento: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 , una reforma que, según la CNTE, ha afectado los derechos laborales y las condiciones de jubilación de miles de trabajadores de la educación.

Asimismo, la organización reiteró su rechazo a las reformas educativas impulsadas durante las administraciones de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum , al considerar que ninguna de ellas ha atendido de manera integral las necesidades del magisterio.

Los dirigentes señalaron que continuarán exigiendo cambios estructurales en materia educativa y de seguridad social, al considerar que las propuestas gubernamentales presentadas hasta ahora no responden a las demandas de fondo del sector.

Descartan propuestas presentadas en las negociaciones

Durante la Asamblea, los representantes sindicales analizaron los planteamientos realizados por el Gobierno federal en las recientes mesas de diálogo.

Sin embargo, concluyeron que las propuestas no ofrecen soluciones concretas a los temas relacionados con jubilaciones, pensiones, derechos laborales y condiciones de trabajo.

Por ello, la CNTE acordó rechazar formalmente los ofrecimientos realizados por las autoridades y mantener su postura de presión mediante movilizaciones y acciones de protesta en diferentes estados del país.

Continuarán plantones y movilizaciones

Como parte de la estrategia aprobada por la Asamblea Nacional Representativa, la Coordinadora determinó fortalecer el plantón que mantiene instalado en la Ciudad de México, además de continuar con la huelga nacional y las manifestaciones en diversas regiones.

La organización también acordó exigir la instalación y seguimiento de mesas tripartitas con carácter resolutivo en los estados donde tiene presencia, con el objetivo de atender problemáticas específicas de cada entidad y avanzar en la solución de sus demandas.

Preparan nuevas acciones de protesta

Además de las movilizaciones, la CNTE anunció que impulsará una serie de actividades políticas y organizativas para mantener vigente su movimiento. Entre ellas se contemplan foros de análisis, conferencias informativas, reuniones regionales y una nueva sesión de la Asamblea Nacional Representativa para evaluar los avances de la negociación con las autoridades.

Los acuerdos reflejan que el conflicto entre el magisterio disidente y el Gobierno federal continúa sin una solución definitiva, por lo que las protestas y acciones de presión podrían mantenerse durante las próximas semanas mientras ambas partes buscan acercar posiciones.

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