CNTE amaga con llevar su protesta al Estadio Ciudad de México

En el día 17 de su paro nacional indefinido, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán este miércoles 17 de junio una movilización en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan, como parte de su jornada de presión para exigir atención a su pliego petitorio.

El ala magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantiene además su plantón en el Zócalo capitalino y ha advertido que continuará con las movilizaciones hasta obtener respuestas a sus demandas.

Protestas de la CNTE este miércoles 17 de junio

La concentración está convocada para las 10:00 horas en el cruce de Calzada Acoxpa y Avenida Acoxpa, colonia Vergel del Sur. Para hoy se prevé la asistencia de alrededor de mil 200 manifestantes, quienes se reunirán en las inmediaciones del estadio y de la plaza comercial Paseo Acoxpa.

Cabe destacar que los maestros intentarán llevar este miércoles su protesta a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, en donde se jugará el partido de Uzbekistán contra Colombia. La protesta forma parte de la estrategia de movilizaciones que la CNTE mantiene desde hace más de dos semanas. Apenas este martes, maestros disidentes realizaron bloqueos en distintos puntos de Paseo de la Reforma, generando afectaciones a la circulación en una de las principales vialidades de la capital.

¿Qué es lo que pide la CNTE?

Entre sus principales exigencias se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019, el retorno a un sistema de pensiones sin Afores, un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base, el cese de descuentos a trabajadores que participaron en las movilizaciones y mayores recursos para educación, salud y seguridad social.

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También demandan mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales y el cumplimiento de los acuerdos de no represión contra el magisterio. Las autoridades prevén afectaciones viales en la zona sur de la Ciudad de México durante el desarrollo de la movilización.

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