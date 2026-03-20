CNTE alista nuevo paro nacional; en abril decidirán fecha de huelga

Este viernes, maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación concluyeron en Chiapas el paro laboral de 72 horas, luego de tres días de protestas que incluyeron marchas y la liberación de casetas de peaje.

Como parte de la última jornada, los docentes permitieron el paso libre en distintas vialidades, acción que formó parte de sus medidas de presión hacia el Gobierno federal.

No obstante, el movimiento no se da por terminado, ya que el magisterio disidente adelantó que prepara nuevas movilizaciones a nivel nacional.

Definirán paro indefinido en abril

El líder de la CNTE en Chiapas, Isael González, informó que durante la reciente Asamblea Nacional Representativa no se alcanzaron acuerdos con el Gobierno federal, pese a que se logró instalar una mesa de negociación con autoridades educativas.

Ante este escenario, anunció que el próximo 25 de abril se realizará una nueva Asamblea Nacional Representativa, en la que los distintos contingentes definirán la fecha para estallar un paro indefinido en todo el país.

“El resolutivo de anoche de la Asamblea Nacional Representativa es que el 25 de abril será la Asamblea Nacional Representativa, donde todos los contingentes llevaremos la fecha para reanudar la huelga nacional. Esto es fundamental porque con los paros de 24, 48 y 72 horas no logramos abrir la puerta que debiera abrirse: la de Palacio Nacional”, señaló González.

Los docentes insisten en que cualquier negociación debe ser encabezada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar insuficientes los canales actuales de interlocución.

Demandas centrales del magisterio

Entre las principales exigencias de la CNTE destaca la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, con el objetivo de eliminar el sistema de cuentas individuales administradas por Afores y regresar a un modelo de pensiones solidarias.

Asimismo, demandan la derogación de la Reforma Educativa impulsada en administraciones anteriores, al argumentar que afecta sus derechos laborales.

El pliego petitorio también incluye:

Incremento salarial del 100% al sueldo base

Pago de adeudos pendientes

Reinstalación de docentes cesados

Contratación de maestros eventuales

Mayor presupuesto para infraestructura educativa

Escala el conflicto

El paro de 72 horas formó parte de una serie de acciones escalonadas —de 24, 48 y 72 horas— que, según la CNTE, no han generado respuestas concretas por parte del Gobierno federal.

Con la convocatoria a una posible huelga indefinida, el conflicto magisterial podría intensificarse en las próximas semanas, con impacto en el calendario escolar de distintas entidades del país.

YC