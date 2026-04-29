Estas últimas semanas, el territorio mexicano ha sufrido de una onda de calor extrema que trajo consigo temperaturas de 35 a 40 grados en la mayoría de las entidades, con sensaciones térmicas que han llegado a 45 grados en estados como Veracruz.

Ante este escenario, la población cuestiona por qué el calor aumenta y no se percibe siquiera una brisa de viento fresco ; la explicación técnica radica en el fenómeno conocido como "domo de calor".

¿Qué es un domo de calor según el SMN?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el país enfrenta una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que se traduce en una onda de calor prolongada que abarca casi el 90% del territorio nacional.

El domo de calor no es un concepto meramente descriptivo, sino un proceso dinámico de presión atmosférica. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), este fenómeno se origina mediante una serie de pasos físicos que impiden el enfriamiento ambiental:

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Cambio térmico oceánico: El proceso inicia con un cambio brusco en las temperaturas del océano; el aumento de la temperatura del agua calienta el aire circundante y los vientos empujan esa masa térmica hacia la tierra.

El proceso inicia con un cambio brusco en las temperaturas del océano; el aumento de la temperatura del agua calienta el aire circundante y los vientos empujan esa masa térmica hacia la tierra. Atrapamiento por alta presión: Una vez en tierra, el aire caliente queda confinado por un sistema de alta presión, formando una cúpula flanqueada por sistemas de baja presión a ambos lados.

Una vez en tierra, el aire caliente queda confinado por un sistema de alta presión, formando una cúpula flanqueada por sistemas de baja presión a ambos lados. Compresión y calentamiento: La alta presión actúa como una tapa que empuja el aire caliente hacia abajo. De acuerdo con la Royal Meteorological Society, al comprimirse la columna de aire, esta se calienta aún más (proceso adiabático), lo que dispara las temperaturas en toda la región afectada.

La alta presión actúa como una tapa que empuja el aire caliente hacia abajo. De acuerdo con la Royal Meteorological Society, al comprimirse la columna de aire, esta se calienta aún más (proceso adiabático), lo que dispara las temperaturas en toda la región afectada. Efecto de estancamiento: Esta masa de aire se mantiene "arraigada obstinadamente en un lugar", impidiendo la entrada de frentes fríos o brisas que puedan mitigar el sistema.

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¿Qué consecuencias para la salud tienen los domos de calor?

La presencia del domo de calor tiene consecuencias directas en la salud pública y la calidad del aire, especialmente en las grandes urbes. En la Ciudad de México, las temperaturas superan los 30 grados (algo inusual para los promedios históricos de esta época), lo que favorece una mala calidad del aire.

Según expertos de la World Meteorological Organization (WMO), la alta radiación solar y el escaso viento favorecen la acumulación de ozono y otros contaminantes que se mantienen por más tiempo en el ambiente debido a la "tapa" de alta presión.

Aunque los eventos de calor ocurren dentro de la variación natural del clima, científicos de la American Meteorological Society señalan que el aumento en la frecuencia, duración e intensidad de estos domos está "claramente relacionado con el calentamiento observado del planeta".

La quema de combustibles fósiles ha atrapado calor adicional en la atmósfera, provocando que fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más comunes. Ante esta situación, el SMN exhorta a la población a mantenerse hidratada, vestir ropa de manga larga de colores claros y brindar especial atención a niños y adultos mayores, evitando la exposición prolongada al sol para prevenir golpes de calor.

JM