Padres de familia exigen reubicación de escuelas cercanas a Refinería

Padres de familia de planteles ubicados en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, en el municipio de Paraíso, denunciaron que han transcurrido 42 días sin que se concrete la reubicación prometida por autoridades federales, pese a los riesgos señalados en la zona.

Los inconformes, quienes se manifestaron nuevamente con pancartas, acusaron que tanto Petróleos Mexicanos como la Secretaría de Educación Pública han incumplido con la instrucción emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había ordenado la reubicación integral de los centros educativos.

Señalaron que, a pesar de incidentes recientes como incendios, una nube tóxica y una fuga de gas en las instalaciones , no existe hasta ahora una respuesta clara sobre los plazos ni el destino de las nuevas sedes escolares.

“A más de un mes de que la presidenta girara instrucciones públicamente para la reubicación de las escuelas que colindan con la refinería de Dos Bocas, madres y padres de familia seguimos sin recibir respuesta”, expresaron durante la protesta.

Más de un mes sin dar respuesta

Exigimos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) atención inmediata, dada la evidente situación de riesgo que enfrentan las niñas y niños, el personal docente y la comunidad escolar", señalaron.

Denunciaron que este miércoles, se cumplieron 42 días sin que ellos conozcan avances concretos para la reubicación de los planteles del jardín de niños "Agustín Melgar" y de la primaria "Abías Domínguez Alejandro", colindantes con la refinería, acusaron que no existen planes públicos , mesas de trabajo activas, ni información clara que indique que el proceso esté en marcha.

Debido a esta situación, madres y padres de familia presentamos el día de hoy un "contador de días sin reubicación", no sólo como recordatorio público del tiempo que ha transcurrido sin acciones desde que se diera la orden, sino también como una herramienta para ayudarle a la presidenta Claudia Sheinbaum a contar los días que tarda Pemex en cumplir sus instrucciones", apuntaron.

Los padres de familia llevan más de medio año tocando las puertas del Gobierno Federal con oficios y desde hace casi 3 meses alzaron la voz públicamente y han realizado marchas pacíficamente por sus hijas e hijos, y desde hace más de 40 días existe una instrucción presidencial clara de una reubicación, sin embargo, siguen esperando definiciones claras.

"Hace un mes propusimos horarios y lugares para comenzar mesas de trabajo, a lo que nos han respondido con evasivas. Hace 15 días, Pemex nos dijo que la semana del 20 de abril nos compartirían el plan de reubicación de las escuelas. Nadie se acercó ni se comunicó con nosotras", mencionaron.

La refinería y los accidentes constantes

Refirieron que durante el último mes han ocurrido cuatro incidentes alarmantes vinculados con la refinería Dos Bocas: El desbordamiento de aguas aceitosas que provocó un incendio en la refinería en el que murieron cinco personas y la contaminación del Río Seco; la evacuación de niños y niñas de las escuelas debido a una nube tóxica; una fuga de gas en las instalaciones de la refinería; y un incendio en las inmediaciones de la planta coquizadora.

"Es claro y evidente que nuestras hijas e hijos, así como la comunidad escolar, no solo enfrentan afectaciones a su salud y calidad de vida, sino que corren un riesgo real de accidentes que pueden resultar en una tragedia irreparable", señalaron los padres inconformes.

TG