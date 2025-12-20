Esto es lo que debes saber si comes muchas mandarinas

Casi todo el mundo ama las mandarinas y esta época del año es ideal para consumirlas. Y aunque nutritivas, su ingesta debe ser moderada para aprovechar sus beneficios. Estos son detalles relevantes sobre esta fruta:

La mandarina es reconocida por su sabor dulce y refrescante, además de sus numerosos beneficios para la salud. Rica en vitamina C, fibra y antioxidantes, esta fruta cítrica es un gran aliado para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades como resfriados y alergias. Sin embargo, aunque es saludable, su consumo en exceso puede provocar efectos adversos en el organismo.

Según expertos en salud, el alto contenido de compuestos ácidos en la mandarina puede irritar el revestimiento de la vejiga , especialmente en personas propensas a condiciones como cistitis intersticial o infecciones urinarias recurrentes. La doctora Clara Sánchez Guerrero señala que el aumento en la acidez de la orina, causado por el consumo excesivo de frutas cítricas, podría generar molestias como ardor al orinar, presión en la zona pélvica e incluso irritación vesical.

Un consumo excesivo de mandarinas también podría llevar a un aumento en la frecuencia urinaria, debido a sus propiedades diuréticas . Además, aunque estas frutas contienen un alto porcentaje de agua, su efecto diurético combinado con una hidratación insuficiente podría contribuir a la deshidratación. Este desequilibrio puede impactar negativamente en la salud urinaria y general.

No existe una cantidad universal que determine cuánto es "demasiado", ya que esto varía según las características individuales de cada persona , como su sensibilidad a los cítricos o la presencia de enfermedades preexistentes. Sin embargo, los expertos recomiendan moderar el consumo y combinar las mandarinas con otros tipos de frutas para mantener una dieta equilibrada .

Para evitar efectos secundarios, es importante no exceder la ingesta diaria recomendada y prestar atención a las señales del cuerpo, especialmente si se presentan molestias urinarias. En caso de padecer condiciones como infecciones recurrentes en las vías urinarias, lo ideal es consultar con un médico antes de incluir mandarinas en la dieta de forma regular.

En la mayoría de los casos, el consumo moderado de mandarinas no supone riesgos y aporta nutrientes esenciales como antioxidantes, vitaminas y fibra. Sin embargo, su ingesta excesiva puede tener consecuencias no deseadas, particularmente en personas con sensibilidad en las vías urinarias.

Con información de SUN

