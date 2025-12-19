Sheinbaum, optimista ante revisión del T-MEC: "Vamos por el buen camino"

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró optimista este viernes de cara a la futura revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para el próximo año, de la que destacó: "Vamos por el buen camino".

"Yo, como lo he dicho, soy muy positiva, muy optimista en relación con esta revisión (…) Vamos por buen camino. La economía mexicana va a estar bien en el 2026", señaló la Mandataria en su conferencia de prensa diaria.

¿Revisión o renegociación?

Aunque Sheinbaum especificó que se trata de una revisión, y no de una renegociación, puso en valor las palabras de hace unos días del titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), Jamieson Greer, como muestra del buen rumbo de las conversaciones que están llevando a cabo los tres países.

"Él dijo que ha sido muy bueno el tratado, pero hay que revisar algunos temas, más o menos en pocas palabras. Es bastante larga su intervención y eso nos da una visión", apuntó.

Pese al optimismo mostrado, la Mandataria recordó la política económica de Estados Unidos de aplicar aranceles a las importaciones desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.

Sin embargo, según destacó, en las negociaciones previas avanzaron "en todos los puntos" del tratado comercial entre los tres países implicados.

"Se trabajó con todo el Gabinete. Y por supuesto, manteniendo nuestros principios y lo mejor para México, se ha buscado en algunos casos encontrar puntos medios y en otros casos, pues, sencillamente, ellos han entendido que no podemos avanzar más", agregó.

A juicio de la Presidenta, la situación actual "nos pone en una mejor posición" para la revisión del tratado, del que no concretó si se prolongará 16, 26 o 30 años más.

Y reiteró que desde su gobierno son "muy positivos y optimista" en esta negociación trilateral, ya que "el pueblo de México siempre nos saca adelante".

El T-MEC, suscrito en 2018 durante la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021), arrancó el 1 de julio de 2020 para sustituir al anterior -el TLCAN suscrito en la década de 1990- y modernizar el marco comercial los tres vecinos norteamericanos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF