Este día, según el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 11 y la masa de aire polar que lo impulsa se desplazarán rápidamente sobre la vertiente del golfo de México, originando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste mexicano, y chubascos en la península de Yucatán; así como lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Tabasco.Asimismo, se prevén vientos fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país; además de evento de "Norte" de 65 a 75 km/h, rachas de 85 a 100 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz; rachas de viento de 65 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas y rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.A su vez, se prevé un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de la República Mexicana, con probabilidad de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. *Con información del SMN.*