Este miércoles 29 de octubre, la Fiscalía capitalina informó que la Interpol detuvo al exfuncionario del gobierno de la Ciudad de México Simón Levy, en Portugal, señalando que cuenta en el país con dos órdenes de aprehensión vigentes, derivadas de procesos penales distintos, originadas por su inasistencia a siete audiencias judiciales entre 2021, 2022 y 2025.

La detención fue resultado de una alerta migratoria activada debido a los viajes al extranjero de la persona detenida.

Según explica la Fiscalía de la CDMX, "Las órdenes fueron emitidas debido a su inasistencia a siete audiencias judiciales entre 2021, 2022 y 2025, relacionadas con dos procesos penales. El primero con delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra; el segundo, con amenazas y daño en propiedad ajena".

"La Fiscalía CDMX mantiene estrecha coordinación con la @FGRMexico y con la Oficina Central Nacional de Interpol México para concretar los trámites judiciales y migratorios necesarios que permitan la conducción a proceso del imputado y el derecho de las víctimas a acceder a la justicia", señala el comunicado.

X

Sin embargo, algunos minutos antes, en sus redes sociales, el propio Simón Levy compartió que tuvo una entrevista con el periodista Luis Cárdenas, quien aseguró que el exfuncionario "Se encuentra libre en Washington DC", y que incluso estuvo por sufrir un atentado. Luego señaló en su cuenta @SimonLevyMx, en la plataforma X, el mensaje "Mexicanos: Estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud. Los quiero, voy a descansar hoy".

