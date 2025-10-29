Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Jalisco registró actividad sísmica durante la madrugada de este 29 de octubre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

El pasado 28 de octubre, el estado registró movimientos telúricos superiores a la magnitud 3.5 en dos ocasiones. El primero de los sismos se registró 22 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, en punto de las 14:50 horas, y alcanzó una magnitud de 3.8 a una profundidad de 26.5 km.

El segundo temblor llegó horas después y, al igual que hoy, se presentó en las costas del estado, 183 km al suroeste de Cihuatlán, a las 19:25 horas. La magnitud fue de 3.8 y la profundidad de 10 km.

Temblores registrados este 29 de octubre

Este miércoles 29 de octubre, la actividad sísmica fue registrada nuevamente en las costas de Jalisco. A continuación, presentamos más detalles de dicho movimiento telúrico que afectaron a la entidad durante la madrugada.

Jalisco

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 00:19:33 255 km al oeste de Cihuatlán 10 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no ha reportado afectaciones. Además, ninguna institución oficial ha declarado emergencia por posible tsunami en las costas de Jalisco, por lo que se descartan afectaciones de este sismo y de los registrados ayer para todos los municipios.

