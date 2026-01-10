Las preinscripciones de preescolar, primaria y secundaria en México están a punto de arrancar y aquí te presentamos todos los detalles al respecto:

Este año miles de alumnos ingresarán a la educación básica durante el ciclo escolar 2026-2027, por ello la SEP compartió el calendario oficial para las preinscripciones de preescolar, primaria, secundaria y servicios de educación especial .

Si tus hijos ingresarán a una nueva escuela, deberás estar al pendiente de este trámite que se realizará en línea, porque las fechas iniciarán el próximo martes 13 de enero .

Para los alumnos de nuevo ingreso a nivel básico en 2 y 3° de preescolar, 1° de primaria, 1° de secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM) en todas sus modalidades de educación básica, la preinscripción se realizará en orden alfabético del 13 de enero al 27 de febrero de 2026 .

Asimismo, en el primer ciclo en Centros de Atención Múltiple (CAM laboral). La preinscripción se realizará del 13 enero al 27 de febrero de 2026.

Para los pequeños que ingresarán a 1° de preescolar. Los requisitos para la preinscripción se podrán consultar a partir del 13 de mayo de 2026, y el trámite se realizará del 19 al 29 de mayo de 2026 .

Cabe señalar que, en caso de no haber realizado el registro de preinscripción en el día sugerido conforme a la letra inicial del primer apellido, se podrá realizar cualquier otro día dentro del periodo establecido en el calendario de la presente convocatoria.

Para mayor información consulta la página oficial del AEFCM: https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/

