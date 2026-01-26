Infonavit aclara qué pasa con la venta de viviendas recuperadas en 2026

El interés por las llamadas viviendas recuperadas del Infonavit ha resurgido ante versiones que apuntan a supuestos remates con precios desde 200 mil pesos. Sin embargo, el escenario para 2026 es distinto y conviene aclarar qué es real, qué cambió y qué riesgos existen para los derechohabientes.

Durante años, el Infonavit ha sido un actor central en la política de acceso a la vivienda para trabajadores formales. Dentro de ese esquema destacó el programa de Regeneración Comunitaria, que permitió reincorporar al mercado casas recuperadas tras incumplimientos de créditos hipotecarios. Estas propiedades, al volver a ofrecerse bajo reglas institucionales, llegaron a comercializarse a precios significativamente menores al promedio del mercado, lo que detonó una alta demanda.

El programa operaba con respaldo legal —sustentado en el artículo 3, fracción IV, de la Ley del Infonavit— y se distinguía de los remates hipotecarios tradicionales por ofrecer certeza jurídica, procesos supervisados y ausencia de intermediarios privados, reduciendo los riesgos para los compradores.

¿Qué pasó con las viviendas recuperadas en 2026?

Para el ejercicio 2026, el Infonavit no tiene habilitada la venta de viviendas recuperadas . De acuerdo con información oficial, este esquema correspondió a la estrategia de la administración anterior y actualmente se encuentra suspendido mientras el Instituto revisa y redefine sus reglas de operación, así como la disponibilidad del inventario.

El organismo ha sido claro en un punto clave: no existe ningún mecanismo vigente de venta directa ni intermediarios autorizados para ofrecer este tipo de inmuebles durante 2026. Por ello, el Infonavit recomienda a los derechohabientes desconfiar de anuncios o gestores que prometan casas recuperadas a bajo costo y esperar únicamente comunicaciones oficiales.

La plataforma digital que concentraba los trámites de viviendas recuperadas permanece fuera de operación. Actualmente, los servicios disponibles del Infonavit se limitan a tres rubros :

adquisición de vivienda o terreno,

construcción, ampliación o mejora del inmueble, y

pago o liquidación de créditos existentes.

Cualquier trámite vinculado con la Regeneración Comunitaria quedó excluido del menú de opciones.

Aunque en el pasado el Infonavit llegó a ofrecer viviendas recuperadas con precios cercanos a los 200 mil pesos, en 2026 ese programa no está activo. No hay ventas, remates oficiales ni intermediarios avalados. La recomendación es mantenerse informado a través de canales institucionales y evitar ofertas que prometan oportunidades que, por ahora, no existen.

SV