La CURP biométrica representa una evolución de la Clave Única de Registro de Población (CURP) tradicional que, además de mantener los 18 caracteres alfanuméricos, incorpora datos biométricos como huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía digital y firma electrónica, mejorando así la verificación de identidad de las personas en trámites oficiales y servicios diversos.

En la Ciudad de México, el trámite es presencial y requiere cita previa a través del sistema oficial de citas del Registro Nacional de Población (Renapo), disponible en www.citas.renapo.gob.mx/citas/.

¿Dónde tramitar la CURP biométrica?

De acuerdo con un listado oficial de la administración pública, en febrero de 2026 existen ocho módulos habilitados en diversas alcaldías de la Ciudad de México para la atención de personas interesadas en registrar sus datos biométricos y obtener la CURP con características actualizadas.

Entre ellos se encuentra la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, ubicada en Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con atención de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas.

También operan módulos en alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, con horarios que van generalmente de las 08:00 a las 16:00 horas o dentro del rango de 08:30 a 14:30 horas dependiendo de la sede.

Asimismo, oficinas del Registro Civil de la Ciudad de México ofrecen el servicio de captura de datos biométricos, en horarios y ubicaciones específicos que pueden consultarse en los canales oficiales de Renapo o directamente en el portal de citas.

¿Cuáles son los documentos necesarios para tramitar la CURP biométrica?

Según la información brindada por portales especializados en trámites, el procedimiento requiere que la persona interesada lleve documentos básicos:

Identificación oficial vigente con fotografía, como credencial para votar o pasaporte.

CURP tradicional certificada.

Acta de nacimiento actualizada.

Comprobante de domicilio reciente y correo electrónico activo para recibir notificaciones del proceso.

¿Cómo generar la cita para tramitar la CURP biométrica?

La cita se agenda en línea, ingresando al portal oficial de Renapo (www.citas.renapo.gob.mx/citas/), donde se selecciona la opción "Registro de datos biométricos", se elige la fecha y hora disponibles, y se confirma con los datos personales requeridos.

Durante el trámite, el personal autorizado captura huellas dactilares, fotografía facial y escaneo de iris, junto con la firma digital, para integrar el documento a la base de datos nacional.

Aunque la CURP biométrica comenzó como trámite voluntario en 2025, diversas fuentes especializadas señalan que para febrero de 2026 su uso estará más extendido o incluso obligatorio para acceder a ciertos servicios y trámites oficiales, por lo que acudir con anticipación puede evitar demoras.

