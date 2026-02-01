Día Nacional del Ajolote 2026; ¿cuál es su significado cultural?

Este domingo 1 de febrero, se celebra el Día Nacional del Ajolote, una de las especies más aclamadas y queridas en México, debido a su papel en el ecosistema y a su representación en la identidad cultural e histórica del país , formando parte no solo de las tradiciones, sino también de la vida diaria.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en 2008, el Senado de la República declaró este primer día de febrero para conmemorar a este singular anfibio, endémico de los lagos del Valle de México. Su celebración tiene la finalidad de proteger a su especie de la extinción y preservar la biodiversidad en el país.

¿Cómo es el ajolote?

Conocido científicamente como Ambystoma mexicanum, esta mágica criatura de sangre fría respira a través de branquias plumosas, pulmones y su piel, conserva sus características larvarias en su vida adulta y tiene la asombrosa capacidad biológica de regenerar sus extremidades.

Además, al ser un carnívoro depredador, tiene un papel importante en el control de las poblaciones de insectos y crustáceos. En la naturaleza, el ajolote tiene un promedio de vida de 10 a 15 años, llegando a medir hasta 30 centímetros y pesar entre 60 a 226 gramos.

Este simpático animal, cuyo nombre proviene del náhuatl axolotl, que quiere decir monstruo de agua, era asociado en la cultura prehispánica con el origen de la humanidad. Según la mitología mexica, el Dios Xólotl, hermano de Quetzalcóatl y Dios del Fuego, se transformó en este ser acuático para esconderse y evitar ser sacrificado por los Dioses.

Asimismo, este anfibio es asociado con la resiliencia, debido a su capacidad regenerativa. También se le relaciona con la transformación, el crecimiento personal y la curación, tanto emocional como espiritual.

Además, su adorable apariencia física y su rostro sonriente, lo convierten en un símbolo de positividad y alegría.

Por otro lado, su popularidad en México también traspasa a la vida cotidiana y al mundo del deporte, pues el pequeño anfibio está plasmado en la nueva familia de billetes de 50 pesos, convirtiéndose en una de las piezas con mayor valor entre coleccionistas. Además, es la mascota oficial de CDMX para el Mundial de Futbol en 2026.

En México se encuentran 16 de las 33 especies diferentes de este anfibio, esto quiere decir que, el 50% de todas las especies que existen en el planeta, están aquí. Por ello, su conservación es responsabilidad de toda la sociedad, no solamente de la comunidad científica.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), los ajolotes se encuentran severamente amenazados, principalmente por la fragmentación, disminución y contaminación de sus hábitats, ocasionada por el ser humano y la expansión de sus ciudades.

Para apoyar a su conservación desde casa, la Sedema hace el llamado a evitar contaminar los cuerpos de agua en el lugar donde vives y separar tus residuos para evitar que lleguen a los ríos, lagos y mares. De igual forma, puedes participar en campañas de donación para el mantenimiento, investigación y conservación del ajolote.

Uno de estos programas lo creó el Instituto de Biología de la UNAM, llamado "Adopta un ajolote". De la mano, instituciones educativas y organizaciones ambientales luchan por restaurar su hábitat en Xochimilco, mediante la creación de chinampas-refugio y la instalación de biofiltros para mejorar la calidad del agua.

Finalmente, si quieres conocer más de cerca a los ajolotes, puedes visitarlos en ANFIBIUM, el Museo del Ajolote y Centro de Conservación de Anfibios. También puedes asistir al Museo Nacional de Ajolote, en el Ajolotario de Xochimilco, CDMX.

EE