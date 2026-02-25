El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este miércoles 25 de febrero sobre el frío que azotará al regiones del país. Estos son los detalles:

Para hoy, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, propiciando ambiente diurno muy caluroso y vientos fuertes en dichas regiones.

Por otra parte, prevalecerá el ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas en zonas altas durante la mañana y noche .

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México.

Finalmente, una línea seca sobre Coahuila ocasionará vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en el noreste del territorio nacional.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 25 de febrero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango (noroeste). Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Ciudad de México y Chiapas.

Clima del jueves 26 al sábado 28 de febrero de 2026

Una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, aunada al escaso contenido de humedad, mantendrá tiempo estable y ambiente muy caluroso en dichas regiones, así como ambiente vespertino cálido a caluroso sobre el resto del país. Sin embargo, durante las mañanas y noches, el ambiente será frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el golfo de México, además de un canal de baja presión sobre el occidente del país, ocasionarán la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

El jueves, una línea seca asociada con la proximidad de un nuevo frente frío ocasionará vientos fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del país. Durante el viernes, el frente frío se extenderá cerca de la frontera noreste de México , manteniendo la probabilidad de vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en dicha región. El sábado, el frente frío se desplazará hacia el norte del golfo de México y dejará de afectar al territorio nacional .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

