Clima HOY: Frente frío 27 se extiende este domingo; se esperan heladas y lluvias en estos estados

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para hoy domingo 11 de enero de 2026, el frente frío número 27 extendido desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país, mantendrá condiciones para la ocurrencia de lluvias puntuales torrenciales en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco y lluvias fuertes a intensas en el oriente y sureste del territorio nacional.La masa de aire polar asociada al frente frío 27 mantendrá el ambiente frío a muy frío en la mayor parte de la República Mexicana, densos bancos de niebla en el noreste, centro y oriente del país, así como el evento de “Norte” muy fuerte a intenso y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec.Sobre el noroeste de México, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán la segunda tormenta invernal de la temporada, ocasionando ambiente muy frío a gélido, vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional; así como intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas de la Mesa del Norte.Así mismo, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de las sierras de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, y cimas montañosas con altitudes superiores a 4 mil msnm del centro y oriente del país; además de posible caída de lluvia engelante en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV