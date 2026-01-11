Clima HOY: Frente frío 27 se extiende este domingo; se esperan heladas y lluvias en estos estados

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para hoy domingo 11 de enero de 2026, el frente frío número 27 extendido desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país, mantendrá condiciones para la ocurrencia de lluvias puntuales torrenciales en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco y lluvias fuertes a intensas en el oriente y sureste del territorio nacional.

La masa de aire polar asociada al frente frío 27 mantendrá el ambiente frío a muy frío en la mayor parte de la República Mexicana, densos bancos de niebla en el noreste, centro y oriente del país, así como el evento de “Norte” muy fuerte a intenso y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec.

Sobre el noroeste de México, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán la segunda tormenta invernal de la temporada, ocasionando ambiente muy frío a gélido, vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional; así como intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas de la Mesa del Norte.

Así mismo, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de las sierras de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, y cimas montañosa s con altitudes superiores a 4 mil msnm del centro y oriente del país; además de posible caída de lluvia engelante en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de lluvias para hoy 11 de enero de 2026:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas).

Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) y Campeche.

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Quintana Roo.

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Nororiental) y Yucatán.

Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Nororiental) y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: zonas de Chihuahua, Sinaloa (noreste), Durango, Coahuila, y cimas montañosas con altitudes superiores a 4,000 msnm del centro y oriente del país.

zonas de Chihuahua, Sinaloa (noreste), Durango, Coahuila, y cimas montañosas con altitudes superiores a 4,000 msnm del centro y oriente del país. Probabilidad de lluvia engelante: zonas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 11 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -20 a -15 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

zonas serranas de Durango. Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.

zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sinaloa y Tamaulipas.

