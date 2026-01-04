En vísperas del Día de Reyes o Día de los Reyes Magos en México, millones de familias y amigos se reúnen para llevar a cabo una de las tradiciones más esperadas del año: partir la Rosca de Reyes.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), ha revelado que cada año el sector panificador produce alrededor de cuatro millones de Roscas de Reyes, cada una con de 1 a 6 muñequitos del Niño Dios.

Esta actividad, centrada en el delicioso pan que ya conocemos, genera una derrama económica impresionante para el país; no obstante también quiere decir que cada año se producen una infinidad de figuras de plástico, las cuales sabemos, suelen terminar en la basura u olvidadas en algún cajón.

Por ello, si ya partiste la rosca o tienes planes para hacerlo, aquí te contamos cómo puedes ayudar al medio ambiente, donando y reciclando los pequeños muñequitos.

¿Cómo reciclar y dónde donar los muñequitos de la Rosca de Reyes?

Es probable que luego de partir la Rosca de Reyes en compañía de tus seres queridos, todos tiren los muñequitos o Niños Dios que salieron, indicando quiénes serán los encargados de llevar los tamales el 2 de febrero o Día de la Candelaria.

Sin embargo, estos pequeños muñecos blancos están hechos de polipropileno, también conocido como plástico No. 5. Este es el mismo material del que están hechas las taparroscas de botellas de plástico y los envases de crema o yogurt, un material reciclable.

Esto quiere decir que, al igual que esos envases o las famosas "tapitas", puedes donar los muñequitos de la rosca para que sean reciclados. Estos son algunos lugares donde puedes donarlos:

Banco de Tapitas A.C

Organización que recolecta tapitas (y también los muñequitos de la rosca) para financiar tratamientos médicos de niños con cáncer.

Dirección: Playa Pichilingue 31, Militar Marte, Iztacalco, CDMX

Ecolana

Plataforma digital mexicana para promover y facilitar el reciclaje.

Ingresa a la página ecolana.com.mx, selecciona el tipo de residuo que quieres llevar a reciclar (en este caso es el plástico No. 5), y llévalo al centro de acopio más cercano a ti.

Fundación Alianza Anticáncer Infantil

Esta organización también apoya a niños con cáncer a través de la recolección de plásticos reciclables.

Ingresa a la página https://www.acancer.org/centros-de-acopio/business-place/mexico/, identifica tu estado y tu ciudad, y localiza el centro de acopio más cercano a ti.

EE