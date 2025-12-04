La Cámara de Diputados aprobó en lo general la modificación a la Ley Nacional de Aguas . Este 4 de diciembre, el Senado de la República recibiría la minuta para discutirla y rechazarla o aprobarla. En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López , acusó que detrás de los bloqueos carreteros contra este proyecto hay acaparadores de agua y partidos políticos de oposición.

El líder de la bancada de Morena en el Senado dijo que le hicieron llegar una propuesta de un dirigente agrario para sostener una reunión a cambio de retirar todos los bloqueos, pero le respondió que ese encuentro solo se podrá concretar hasta después de que el Senado apruebe la minuta.

" Un compañero me comentó hoy en la mañana que había un líder que quería platicar conmigo a cambio de retirar todos los bloqueos. Le dije que yo iba a esperar hasta que terminara la discusión en la Cámara de Diputados y llegara la minuta. Yo creo que al término de nuestra discusión y votación yo podré tener oportunidad de platicar con ellos ", apuntó.

Adán Augusto López aseguró que se ha trabajado muy bien en la Cámara de Diputados, donde se abrió un proceso que contempló foros y consultas, por lo que " nosotros, con lo que se ha aprobado hasta este momento, estamos conformes ".

Explicó que la decisión de aprobar la minuta en materia de Ley de Aguas en tan corto tiempo obedece a que el proyecto ya ha sido discutido y se le hicieron muchos ajustes para darle mayor claridad a muchas de las inconformidades que se manifestaron en esos foros y ya fueron atendidas todas las demandas de los productores.

" Por lo que nosotros hemos visto hasta este momento, desde luego hay inconformidades, pero detrás de esas inconformidades hay muchos intereses políticos, los acaparadores de agua, ellos están detrás de estas cosas, hay mucha manipulación política ", acusó.

La reforma a la Ley de Aguas que se discutirá en el Senado

Desde el pasado martes, campesinos de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Chihuahua , desplegaron caravanas, bloqueos y protestas en todo el país debido a su inconformidad por la modificación a la Ley de Aguas, que ahora establece multas de más de 4.5 millones de pesos y hasta ocho años de prisión a quien ceda o transmita concesiones de agua, y a quien cambie el uso fijado en la concesión.

Además, se decreta la regulación de la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico, y define las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua.

En el Senado de la República todo está listo para recibir en las próximas horas la minuta de la Ley General de Aguas, en un recinto que ya se encuentra blindado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México .

