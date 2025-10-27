Clima HOY: Frente frío 11 afectará estos estados hoy, 27 de octubre

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), en este inicio de semana se espera el frente frío número 11 en diferentes regiones del país. En este sentido, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que, en más de la mitad del territorio nacional, habrá bajas temperaturas durante las primeras horas del día entre el lunes 27 y el jueves 30 de octubre.

Lee también: Frente frío 11 traerá fuertes vientos y lluvias a estos estados

Frente frío 11 afectará a estos estados

El frente frío número 11 ingresará y recorrerá el noroeste y norte de la República Mexicana hoy, 27 de octubre, provocando vientos con rachas de 35 a 50 km/h en la región mencionada.

Se prevé que este fenómeno meteorológico provoque chubascos y vientos fuertes, con rachas de 65 a 80 km/h, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se espera oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Por otro lado, una línea seca que se establecerá sobre Coahuila originará fuertes rachas de viento en el norte y noroeste del país.

Te puede interesar: Este es el desplazamiento de la tormenta tropical "Sonia" en el Pacífico

En el interior del territorio nacional y en la península de Yucatán, canales de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, así como con inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste mexicano.

¿Cómo afectará el frente frío 11 el martes 28 de octubre?

Se prevé que este martes, 28 de octubre, el frente frío número 11 continúe su recorrido por el noroeste y norte del país e interaccione con una línea seca sobre Coahuila y con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos y vientos fuertes con rachas de 65 a 80 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con información del Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS