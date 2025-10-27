El Servicio Meteorológico Nacional informa este lunes, que la tormenta tropical "Sonia" se localiza a mil 485 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 km/h.

Según la información compartida, debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.

Pronóstico para este lunes 27 de octubre de 2025

El pronóstico meteorológico para hoy lunes, es de lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Quintana Roo, el noreste de Chiapas, este de Tabasco y el suroeste de Campeche; chubascos (de 5 a 25 mm) para Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y la región Olmeca, en Veracruz, lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Nuevo León, Estado de México, las regiones el Mante y Centro de Tamaulipas, el Altiplano en San Luis Potosí, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas, en Veracruz, y en la Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra, regiones de Puebla.

Las precipitaciones pueden ser con descargas eléctricas y caída de granizo.

Las lluvias fuertes a intensas pueden ocasionar inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

