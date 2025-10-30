El frente frío núm. 11 —que recorre la vertiente del golfo de México—, junto a la masa de aire polar que lo impulsa y el ingreso de humedad del océano Pacífico, traerán fuertes lluvias y chubascos en diferentes estados, además, también se prevé un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de México, con probabilidad de aguanieve y heladas en las zonas montañosas de la mesa del Norte y la mesa Central.

Estados del país donde habrá lluvia hoy

Según señala el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones antes mencionadas traerán:

Lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros) Este de Oaxaca, norte de Chiapas, norte, este y oeste de Tabasco, oeste de Campeche y la región Olmeca

en Veracruz Chubascos (de 5 a 25 mm) En la región Tehuacán-Sierra Negra en Puebla y las regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas de Veracruz Lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) En zonas de Yucatán, Quintana Roo y la región de Valle Serdán, en

Puebla.

Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico traerán chubascos en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y lluvias aisladas en Sinaloa, Durango y Estado de México.

¿Dónde se localiza el Huracán “Melissa”?

A las 08.00 horas local, el centro de “Melissa”, de categoría2, se encontraba a unos 980 kilómetros al suroeste de Bermudas y 475 kilómetros al noreste de las Bahamas centrales, desplazándose hacia el nornoreste a 33 kilómetros por hora. Debido a su distancia y trayectoria no representa riesgo para México.

Se espera que “Melissa” empeore la situación al llegar a Bermudas por la noche, esto luego de dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Además, “Melissa” igual seguirá afectando a Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán a lo largo del día.

Con información de EFE, SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

