México |

Estos son los estados del país donde habrá lluvia

Aunque las lluvias están a punto de despedirse de México, todavía se registrarán algunas en ciertos estados

Por: El Informador

También se prevé un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de México. ESPECIAL

El frente frío núm. 11 —que recorre la vertiente del golfo de México—, junto a la masa de aire polar que lo impulsa y el ingreso de humedad del océano Pacífico, traerán fuertes lluvias y chubascos en diferentes estados, además, también se prevé un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de México, con probabilidad de aguanieve y heladas en las zonas montañosas de la mesa del Norte y la mesa Central.

Estados del país donde habrá lluvia hoy

Según señala el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones antes mencionadas traerán:

 Lluvias fuertes (de 25 a 50 milímetros)  Este de Oaxaca, norte de Chiapas, norte, este y oeste de Tabasco, oeste de Campeche y la región Olmeca
en Veracruz
Chubascos (de 5 a 25 mm) En la región Tehuacán-Sierra Negra en Puebla y las regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas de Veracruz
Lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) En zonas de Yucatán, Quintana Roo y la región de Valle Serdán, en
Puebla.

Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico traerán chubascos en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y lluvias aisladas en Sinaloa, Durango y Estado de México.

¿Dónde se localiza el Huracán “Melissa”?

A las 08.00 horas local, el centro de “Melissa”, de categoría2, se encontraba a unos 980 kilómetros al suroeste de Bermudas y 475 kilómetros al noreste de las Bahamas centrales, desplazándose hacia el nornoreste a 33 kilómetros por hora. Debido a su distancia y trayectoria no representa riesgo para México.

Se espera que “Melissa” empeore la situación al llegar a Bermudas por la noche, esto luego de dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Además, “Melissa” igual seguirá afectando a Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán a lo largo del día.

ESPECIAL/IAM 
ESPECIAL/IAM 

Con información de EFE, SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

