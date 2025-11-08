Sábado, 08 de Noviembre 2025

Estas son las condiciones del país antes del impacto del frente frío 13

El SMN prevé viento fuerte con posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila

Durante la noche y primeras horas del domingo, un nuevo frente frío (núm. 13) se aproximará al norte de la República Mexicana. ESPECIAL / CANVA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió que un nuevo frente frío, el número 13, está por llegar al país y bajar los termómetros. Estas son las condiciones previo al arribo del fenómeno:

Este día, canales de baja presión en el sur y sureste del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán condiciones para lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.

En el resto del territorio nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá tiempo estable con escasa probabilidad de lluvia.

Durante la noche y primeras horas del domingo, un nuevo frente frío (núm. 13) se aproximará al norte de la República Mexicana, impulsado por una masa de aire ártico y asociado con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que originará rachas de viento de 60 a 70 km/h con posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, así como un marcado descenso de las temperaturas en el norte y noreste del territorio mexicano.

Los lluvias  podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Pronóstico de lluvias para hoy 08 de noviembre de 2025:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Olmeca y Los Tuxtlas), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 08 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

