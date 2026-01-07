La mañana de este miércoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fue designado como embajador en el Reino Unido.

"Va a Gran Bretaña, sí, Inglaterra", dijo la Mandataria durante su conferencia la Mañanera del Pueblo.

Tras la renuncia de Gertz Manero al cargo de fiscal general el 27 de noviembre de 2025, la Presidenta había informado que este aceptó su propuesta para estar al frente de una embajada de "un país amigo", sin dar en ese momento más detalles sobre la nación en la que se desempeñaría.

La Mandataria confirmó que el nombramiento ya cuenta con la autorización del país receptor, aunque todavía deberá ser ratificado por el Senado de la República.

¿Quién es Alejandro Gertz Manero, el nuevo embajador de México en Reino Unido?

Alejandro Gertz Manero es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por Mount Union y por la Universidad de las Américas (UDLA).

Fue catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la UNAM y en la Universidad de las Américas.

Como funcionario ha ocupado cargos como secretario General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, agente del Ministerio Público Federal, auxiliar del procurador General de la República y jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación en la PGR.

Es fundador y primer director General del Instituto Técnico de la PGR y primer Coordinador Nacional de la Campaña contra el Narcotráfico.

Gertz Manero fue vicepresidente y presidente de la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES) y presidente del Consejo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Marina.

También fungió como rector de la Universidad de las Américas y es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.; del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A. C. y de la Academia Mexicana de la Educación.

Fue encargado del despacho de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

En 2019, Gertz Manero formó parte de la terna de candidatos elegidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, y fue elegido en el cargo.

Desde el 19 de enero de 2019, Gertz Manero ocupó el cargo de fiscal general hasta su renuncia, el jueves 27 de noviembre del año pasado.

