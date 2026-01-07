SEP confirma el regreso a clases en enero; conoce la fecha oficial

Luego de una breve interrupción del ciclo escolar con motivo de las vacaciones decembrinas, padres de familia, alumnos y docentes se preparan para el regreso a clases que se llevará a cabo este mes de enero ; sin embargo, muchos tutores y estudiantes aún no tienen clara la fecha exacta en la que los menores volverán a las aulas.

Ante esta situación, la Secretaría de Educación Pública se encargó de resolver las dudas y dar a conocer el día preciso en que se reanudará la actividad escolar.

El regreso a clases es un tema de gran importancia, ya que marca el inicio de una nueva etapa que obliga a muchas familias a reajustar sus rutinas diarias. Este periodo implica modificar horarios laborales, organizar traslados, retomar actividades escolares y adaptar la dinámica familiar.

Por esta razón, resulta esencial conocer con anticipación las fechas oficiales establecidas por la SEP, a fin de planificar adecuadamente el retorno a las aulas y evitar contratiempos.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de nivel básico?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán regresar a clases el próximo lunes 12 de enero. Este regreso a las aulas será diferente al de años anteriores, ya que en ciclos pasados las clases se retomaban poco después del Día de Reyes.

¿Por qué se extendieron las vacaciones de invierno?

La SEP informó que el ajuste en el calendario escolar se debe a la realización de los Talleres Intensivos de Formación Continua, los cuales se llevarán a cabo del miércoles 7 al viernes 9 de enero.

Estas actividades están dirigidas exclusivamente al personal docente, directivo y administrativo, con el objetivo de fortalecer los procesos educativos antes del regreso de los estudiantes a las aulas. -

Próximos puentes y días feriados para estudiantes

Una vez iniciado el ciclo escolar, los alumnos de educación básica aún contarán con algunos días de descanso durante los meses de enero y febrero.

Las fechas más cercanas son: Viernes 30 de enero de 2026, por la sesión del Consejo Técnico Escolar. Lunes 2 de febrero de 2026, por la Conmemoración de la Constitución Mexicana. Cabe destacar que, a lo largo del año, los estudiantes de educación básica podrán disfrutar de al menos 7 fines de semana largos.

